США призывают Россию вернутся в состав СЦКК на Донбассе

Госдеп выражает обеспокоенность российским демаршем и ростом эскалации насилия.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК). Об этом сообщается на сайте Госдепа США по результатам телефонного разговора Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Отмечая обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины, госсекретарь обратился с просьбой к РФ вернуть своих представителей в СЦКК и уменьшить уровень насилия», – говорится в заявлении представителя Госдепа США.

Так же в ходе состоявшегося телефонного разговора между Тиллерсоном и Лавровым обсуждались вопросы урегулирования ситуации с Северной Кореей и достижения мира в Сирии.

«Гуляй Поле» напоминает, что 19 декабря Россия вывела своих представителей из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе, заявив, что Киев создал для нее условия, которые делают невозможным дальнейшее участие РФ в СЦКК.

«Гуляй Поле»