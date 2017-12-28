В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине

В результате взрыва пострадали 13 человек. Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», – цитирует российского президента РИА «Новости». Об этом Путин заявил на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС в Сирии.

СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи проверяют все версии произошедшего.

Директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона при задержании бандитов, причастных ко взрыву в Санкт-Петербурге, но в случае угрозы сотрудникам преступники должны быть ликвидированы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — сказал Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС РФ в Сирии.

В среду вечером в камере хранения в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших», – написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

По состоянию на 10:00 (28.12.2017) еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр. были выписаны из Александровской больницы. В стационарах остаются 6 пострадавших. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

Ранее Анна Митянина сообщала, что в результате теракта, на тот момент, в стационаре остаются 5 человек в состоянии травм и повреждений средней тяжести, 3 – удовлетворительной, а 5 пострадавших – отказались от госпитализации.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

«Гуляй Поле» напоминает, что группа «Информационное Сопротивление» неоднократно публиковала предупреждение о готовящихся в России терактах. Так же был проведен общий анализ сложившейся ситуации, после задержания в Санкт-Петербурге группы террористов «Исламского государства». Информацию о готовящемся теракте российским спецслужбам предоставили американские власти.

Напомним, что все теракты связывались с проводимой в России предвыборной компанией. Накануне было отказано в регистрации оппозиционному кандидату Алексею Навальному. Основное внимание в ходе этой компании приковано к действующему президенту Путину и Ксении Собчак. Ксения Собчак недавно опубликовала свою предвыборную программу, где требует прекратить войну против Украины и «провести новый референдум в Крыму». Некоторые аналитики советуют Алексею Навальному поддержать Ксению Собчак, что бы остаться видимым в политическом поле.

Однако Навальный призывает российских граждан к бойкоту выборов и по всей видимости ведет дело к новому санкционному списку против российского руководства. В тоже время США введя новый санкционный пакет готовят серьезный удар по экономике России, тем более, что Резервный фонд страны уже исчерпан, а экономическая, политическая и даже геополитическая ситуация складывается не в пользу России. Есть опасения, что страна скатиться до состояния «Сомали в снегах».

«Гуляй Поле»