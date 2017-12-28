Крымчане заплатят за Коломойского?

«Токсичные» активы Коломойского в Крыму.

Высокий суд Лондона арестовал активы украинского олигарха Игоря Коломойского по всему миру, в том числе и в Крыму, пишет на страницах «Крым.Реалии» Геннадий Кравченко. Повлечет ли это какие-либо последствия для их нынешних «владельцев»?

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест активов украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Такое решение принято в качестве обеспечительных мер по иску, поданному к предпринимателям украинским ПриватБанком.

Игорь Коломойский сразу же прокомментировал арест своих активов лондонским судом. «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», – сказал он в комментарии.

Как известно, Коломойский и Боголюбов были владельцами этого банка, но в 2016 году украинские власти приняли решение о его национализации. После этого следственные органы Украины возбудили сразу несколько дел, связанных с деятельностью бывшего руководства ПриватБанка.

Примечательно, что ПриватБанк перешел в государственную собственность год назад – 21 декабря 2016 года.

Нас же в этой истории интересуют, прежде всего, крымские активы Коломойского, на которые сейчас тоже наложен арест лондонским судом.

Крымская собственность Коломойского

За несколько дней до окончательного оформления аннексии Крыма отделения ПриватБанка прекратили свою работу на полуострове. Вкладчики и клиенты банка были в шоке. «Украинская хунта» для многих отошла на второй план, а врагом номер один стал владелец «Привата» Игорь Коломойский.

Российские власти Крыма, недолго думая, в сентябре 2014 года «национализировали» имущество строптивого украинского олигарха, объявив, что деньги от продажи его «заводов, газет, пароходов» пойдут на выплаты «обманутым вкладчикам». Под «национализацию» попали свыше 100 разных активов бизнесмена, включая знаменитый санаторий «Форос» в Ялте.

Украинский миллиардер сразу же заявил, что будет требовать с Российской Федерации компенсацию в размере 2 млрд долларов за «национализацию» крымских активов.

В итоге Коломойский подал на Россию 6 исков. Его компании требовали возместить ущерб, связанный с потерей крымского имущества. В первых пяти исках структуры Коломойского оценили суммарный ущерб в 1,2 млрд долларов.

В начале февраля 2016 года стало известно, что Стокгольмский арбитражный суд (Швеция) принял к рассмотрению иски ПриватБанка по утраченным активам в связи с незаконной аннексией Крыма Россией на сумму около 1 млрд долларов.

Кстати, в феврале 2015 года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что стоимость оставленных в Крыму активов Коломойского составляет всего около 4-5 миллиардов рублей (около 70 миллионов долларов по действовавшему в то время курсу).

Кто из них дает правильные оценки, неизвестно, но, по данным специалистов, только гостинично-оздоровительный комплекс «Таврия» в Форосе и комплекс апартаментов Nautilus в Гурзуфе «тянут» на 20 миллионов долларов каждый.

Из известного имущества ПриватБанка и его владельца под «национализацию» попали, в частности, 39 офисов банка, 359 банкоматов и 557 платежных терминалов, расположенных на полуострове.

В перечень имущества также вошли 82 объекта, среди которых 43 квартиры в Ялте, собственность пансионата «Геолог» в Гурзуфе, более 30 объектов недвижимости в Керчи, загородное детское учреждение оздоровления и отдыха в Алуште, нежилые здания в Симферополе.

Кроме того, в Крыму «национализировали» принадлежавшую олигарху сеть из 32 АЗС, а в Севастополе – аэропорт «Бельбек» и нефтебазу. Последней он владел совместно с российским бизнесменом и бывшим замминистра транспорта России Александром Анненковым.

Крымские «богатства» украинского олигарха

Часть собственности Игоря Коломойского уже распродана российскими властями полуострова. Одним из первых ушел с молотка санаторий «Форос» – его приобрела в начале 2016 года за 1,2 миллиарда рублей (20 миллионов долларов по курсу) Федерация профсоюзов Татарстана. Но через несколько месяцев стало известно, что конечным покупателем является «Татнефть».

Летом нынешнего года Сергей Аксенов заявил, что на продажу выставлены 30% активов украинского олигарха на сумму около 1,8 млрд рублей (31 миллион долларов по курсу).

А министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина сообщила, что «в 2017 году мы планировали привлечь от торгов 500 миллионов рублей, однако имущества олигарха удалось продать только на 205 миллионов. К сожалению, не продаются автозаправочные станции Игоря Коломойского, хотя они находятся в отличном состоянии и готовы к работе хоть сейчас, не хватает только хозяина».

Теперь любой бизнесмен задумается, стоит ли прикасаться к таким «токсичным» активам

Но все это было до решения Высокого суда Лондона об аресте активов Игоря Коломойского. Арест, безусловно, наложен в том числе и на имущество, находящееся в Крыму. Что в корне меняет картину юридических отношений и действий с таким имуществом. Теперь любой бизнесмен задумается, стоит ли прикасаться к таким «токсичным» активам. Тех же, кто уже успел прихватить кусочек имущества Коломойского, в скором времени может ожидать сомнительное удовольствие в виде секторальных и персональных санкций.

К слову, если суд в Лондоне удовлетворит иск и конфискует активы, то они перейдут в собственность украинского государственного ПриватБанка. По данным СМИ, такого решения добиваются западные партнеры финансового учреждения, которым банк задолжал крупные суммы.

Крымские власти же могут продолжать считать, что имущество олигарха «национализировано» и принадлежит им по праву, но международное законодательство свидетельствует о противоположном.

В детстве родители учат малышей, что чужое брать нельзя. Но до некоторых родительская наука не доходит. И когда такие дети вырастают, в результате их действий случаются войны, аннексии, отъем собственности и другие преступления.

Геннадий Кравченко, «Крым.Реалии»