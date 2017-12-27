Состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

Украинской стороне удалось освободить всех заложников из оговоренных в Минске списков.

Сегодня состоялся обмен украинских заложников удерживаемых в ОРДЛО на задержанных украинской стороной боевиков, арестованных российских агентов и пророссийских экстремистов. В ходе обмена удалось освободить 74 украинских граждан, в основном военнослужащих, оказавшихся в заложниках. Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщила о том, что обмен проще без эксцессов и срывов.

«Я счастлива сегодня. Оккупирована Горловка. 58 наших, из них много военных, в том числе с Макеевской колонии. Гражданские – Влад Фомичев, Игорь Козловский. Я интуитивно снимаю свою теплую шапку, бросаю вверх, кричу им «Ура», они кричат ​​- Украина! Мы аплодируем. Вокруг сотни вооруженных людей в чужой форме. Сюр …. А нам уже кажется, что вокруг никого. Бегу к ним, мы говорим об их женах и матерях, звонит Президент, мы почти дома. С автобуса требую выпустить нашу прессу, и мы общаемся с нашими, еще на оккупированной территории. Я – с вооруженными людьми в чужой форме говорю исключительно на украинском. И они отвечают украинским, так Горловка – это Украина!» – написала вице-спикер, не сдерживая радостных эмоций.

Я щаслива сьогодні. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. .Цивільні… Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

Так же Ирина Геращенко подтвердила, что за час до обмена Горловке были освобождены 16 украинских заложников с оккупированного Луганска. Обмен тоже просол без каких либо осложнений.

«Это счастье. Это большая работа. Спасибо ребятам за мужество, их семьям за веру, президента за усилия, СБУ, ГАУ, Минскую группу, обмудсмену, всех причастных» – написала Ирина Геращенко

Ирина геращенко так же пообещала детально рассказать о том как проходил обмен. Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы продолжит работу по освобождению удерживаемых в ОРДЛО украинских заложников. Предстоит освободить Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова, Стаса Асеева и все остальных оказавшихся в заложниках. вернулись домой.

«Так говорит мне мое сердце, как бы трудно не давался каждый день в Минске», – написала Ирина Геращенко.

Позже Ирина Геращенко уточнила, что украинские военнослужащие, освобожденных по обмену, надели в новую форму ВСУ. Бывшие заложники искренне радовались, когда надевали новенькую форму.

«За несколько минут наших ребят и женщин лично поздравит на свободе Президент Порошенко. Приложивший для их освобождения очень много. Верховный Главнокомандующий прилетел на Донбасс поблагодарить своим солдатам. За мужество. Это – правильно», – сообщила Геращенко.

За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для іх звільнення д… Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

В рамках следующего этапа обмена пленными планируется освободить 29 заложников, а украинская сторона – передаст в ОРДЛО 74 человека. Такое заявление в эфире российского телеканала «НТВ» сделал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук.

«Гуляй Поле»