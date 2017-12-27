Путин, Навальный и Собчак: какие расклады предпочтительней

Ожидаемое фиаско. Почему Навальному нужно стать доверенным лицом Собчак, ведь только сотрудничество даже с кремлевским проектом оставит политика в игре.

Центризбирком России дал от ворот поворот Алексею Навальному, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы». На решение ушли сутки: сдал документы 24-го, получил вердикт 25-го. Аргументом комиссии стала отсылка к законодательству, запрещающему россиянам, «приговоренным к лишению свободы за тяжкие преступления», участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Сам Навальный отпирался, отметив, что его приговоры проверил Европейский суд по правам человека. Но что России решения ЕСПЧ? ЦИК прямо заявил, что этот авторитетный международный суд «не вправе отменять решения российских судов».

Данное решение не вызывает удивления. Разве что горькую ухмылку. Владимир Путин как вседержитель на самом деле мог бы пойти на авантюру в постном политическом мире РФ — дать Навальному возможность побаловаться. Потому как, объективно, говорить пока о поражении Путина на выборах не приходится. Однако и как кагэбэшник, и как диктатор, хозяин Кремля не переборол страх. Не смог. Предпочел свести риски к минимуму. Причем с него взятки гладки. Путин… Правда, сперва это будет Песков… В общем Путин, когда его спросят, попросту разведет руками и скажет, что это решение ЦИК и есть закон, а сам он, мол, (если переиначить фразу по-российски мрачного Достоевского) «тварь, дрожащая перед законом».

Навальный же, реагируя на вердикт комиссии, в YouTube заявил о начале «забастовки избирателей»: «Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней принимает участие только Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него никакой угрозы». Будет ли успешен этот бойкот? Скорее нет, чем да. Навальный так и не выйдет за рамки образа оппозиционера-общественника, который публикует изобличающие коррупцию материалы. Погуляет по улицам со сторонниками, снова его забросают зеленкой, кого-то задержит ОМОН, и все. Но у него есть и другой путь, который для него открыла как раз один из упомянутых им кандидатов, не представляющих угрозу. Телеведущая Ксения Собчак в понедельник предложила ему стать доверенным лицом, если ее зарегистрируют официальным кандидатом. «Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — пафосно заявила Собчак.

Да, дочь бывшего шефа Путина воспринимается в качестве проекта Кремля. С другой стороны, если Навальный согласится, то останется под софитами, обретет пространство для продуцирования сумятицы в уже распланированной властью кампании. Ведь Кремль уже апробировал любые схемы с целью их восприятия россиянами, итак страдающими политической абулией, как чего-то акцидентного. И одновременно малейший успех может с легкостью стать результатом работы внешних сил по аналогии с Трампом и «помощью» россиян.

В осаде

На это указывает ряд заявлений. Во-первых, глава ЦИК Элла Памфилова «ввинтила» в мозг избирателя тезис о постоянном иностранном вмешательстве в российские выборы «с первого дня, когда новый состав ЦИКа заработал, с апреля 2016 года». «Берется какая-то ситуация, интерпретируется не так, как оно на самом деле было. Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться, создается мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все плохо», — пожаловалась Памфилова, не забыв бросить камень в огород международных наблюдателей от той же ОБСЕ. Таким образом, в Москве втоптали в грязь оценки наблюдателей, как ранее это произошло с вердиктами ЕСПЧ. Внешней угрозе накануне выборов добавил красок глава Чечни Рамзан Кадыров. Он припугнул всех террористической угрозой, исходящей от неких «шайтанов», которые «дошли до Грузии» и хотят атаковать республику.

Кремлю важно среди прочего победить текущий абсентеизм. Потому-то Памфилова собезьянничала с иностранным вмешательством. А это, к слову, актуально в нынешних реалиях. Американский минфин, как известно, готовит адресные санкции в отношении «кошельков» Путина. Трамповский дамоклов меч — спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках дела об отмывании средств в иностранных банках Полом Манафортом подобрался к танзанийскому банку FBME Bank, 90% операций которых происходили на Кипре. Это финучреждение в прошлом уже попало под санкции Вашингтона — ему запретили работать на территории США, сотрудничать с американскими кредитными учреждениями, доллары. То есть фактически банк был закрыт. Теперь же The Guardian пишет, что ФБР попросило власти острова поделиться всей финансовой информацией. И это угроза не только бывшему советнику Януковича, но и ряду россиян. Британское издание после изучения внутреннего отчета ЦБ Кипра о FBME от 2014 г. установило, что банк работал с россиянами, занимающими «политически чувствительные» позиции, и что примерно половина клиентов банка были гражданами РФ. Среди них «близкий к Путину» Владимир Смирнов и «член политической партии Путина» Александр Шишкин, а также олигарх Михаил Прохоров.

Несомненно, тревожный для Москвы звоночек на фоне подготовки «Кремлевского доклада» о ключевых фигурах из окружения Путина. Еще неприятнее для Кремля ситуация, поскольку, как пояснил «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, список может быть секретным, а потому его фигуранты даже не будут подозревать, что над ними нависла тень санкций. Это прямой путь, во-первых, к усилению паранойи во властных коридорах и кабинетах России, во-вторых, к дистанцированию особо сомневающихся от президента. Не просто так в интервью Financial Times устроил истерику президент Сбербанка России Герман Греф, заявив, что новые экономические санкции США в отношении РФ приведут к обострению ситуации до такой степени, что «холодная война покажется детской забавой». Примечательно, что за свои громкие слова Греф получил затрещину от Дмитрия Пескова. Реакция рупора Кремля дает основания считать, что паника уже началась.

Партизаны

Определенно будет и уже раскручивается внутренняя угроза. Запуск состоялся на итоговом пресс-шоу Путина во время беседы с Собчак, когда он связал оппозицию с шансом возникновения российского «майдана». Потому с новой силой в информпространстве относительно оппонентов будет тиражироваться образ адвентивного, даже враждебного интересам государства, игрока. После «устранения» Навального это амплуа отводится Собчак. Однако многоходовки Кремля сбоят и открывают широкий спектр возможностей для того же Навального. Если оппозиционер сделает ход конем, то методички придется редактировать.

Если его зарегистрируют в качестве доверенного лица Собчак, то политик останется в струе и получит трибуну. Да, решение рисковое, но позволяет зайти в выборы через «черный ход». Потому сейчас перед Навальным выбор: либо поставить во главу угла личные амбиции и эго и не втянуться в игру Кремля, дожидаясь ухода Путин и надеясь, что сможет обскакать преемника; либо же придерживаться прагматичного подхода, который может стать вкладом в следующие кампании, максимально использовать президентскую кампанию Собчак.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»