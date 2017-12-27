Выбор, когда нет выборов

Что делать в России, в условиях когда есть выбор, но нет самих выборов.

Теперь, конечно, встали важные вопросы, пишет Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook. Что дальше? Раньше, понятное дело, эти вопросы никому и в голову не приходили, потому что все знали: сейчас Навального как зарегистрируем, как выберем, и – тут-то власть, развязавшая три войны, убившая десятки тысяч человек, сбившая «Боинг», убивающая оппонентов в центре Москвы, травящая их за границей, оккупирующая соседние страны, репрессирующая народы, укравшая столько, что никому и не снилось – тут-то она, конечно, от опускания бумажки с галочкой в квадратике в тумбочку с прорезью сразу испугается и убежит. И все будет хорошо.

Теперь, конечно, встали важные вопросы. Что дальше? Раньше, понятное дело, эти вопросы никому и в голову не приходили, п… Опубліковано Аркадієм Бабченком 26 грудня 2017 р.

Не зарегистрировали. Не выбрали. Не убежала. Вот же неожиданность. Кто бы мог подумать…

Так и что теперь? Что делать дальше?

Легитимные эти выборы, или нелегитимные? Бойкотировать, или не бойкотировать?

Голосовать за Собчак, или не голосовать? Выходить на протест с ленточками, или выходить с шариками?

Друзья мои. Ну, не расстраивайтесь вы так. Я знаю, что надо делать, чтобы Навального допустили до выборов,, иронизирует Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

Это же очевидно.

Надо выйти в загон на Болотной — только обязательно согласовать!, там махать шариками и уточками, кричать «мы здесь власть», «это наш город» и «Путин зассал» — и сразу все получится!

Просто в тот раз махали круглыми шариками и желтыми уточками, а теперь надо махать квадратными и оранжевыми.

А если не поможет — через шесть лет попробуем прямоугольными и черными. А через двенадцать — треугольными и синими. А через восемнадцать — овальными и фиолетовыми.

И вот тогда точно все получится!

Истинно вам говорю.

Друзья мои. Ну, не расстраивайтесь вы так. Я знаю, что надо делать, чтобы Навального допустили до выборов. Это же очевид… Опубліковано Аркадієм Бабченком 25 грудня 2017 р.

А теперь серьезно…

Друзья мои. У меня есть ответ на все эти вопросы. Он прост. Давайте я вам его скажу.

Вы можете голосовать. Без проблем. Можете не голосовать. Тоже без проблем. Можете бойкотировать. Можете не бойкотировать. Можете приходить. Можете сидеть на диване. Можете портить бюллетень. Можете обсуждать, что лучше. Высокая явка. Или низкая явка. Можете выбирать между Навальным и Собчак. Можете попрыгать на одной ноге. Можете поковырять в ухе. Можете ходить на согласованный митинг. Можете на несогласованный. Можете с шариками. Можете с уточками. Можете с ленточками. Можете квадратиком. Можете в две шеренги. Можете в одну.

Все это, безусловно, очень важные вопросы.

Но реальность состоит в том, что никаких выборов у вас нет.

Их в принципе нет, понимаете? Хоть с Навальным, хоть без Навального.

Хоть с шариками, хоть с уточками.

Вы не можете бойкотировать то, чего нет. И не можете участвовать в том, чего нет.

У вас есть узурпация власти. И узурпатор на троне. Который на шарике вертел все эти ваши камлания с бойкотами и регистрациями. Вместе с конституцией, законностью, судами и бюллетенями.

И он будет на троне до тех пор, пока в России на полном серьезе будут обсуждать всю эту хуету про несуществующие выборы, а не оптимальный состав коктейля Молотова. Чтобы эти самые выборы себе, наконец-то, добыть.

Но это будете уже не вы.

Вот, собственно, и все.

Аркадий Бабченко, Facebook