США и Россия: Стратегическая игра «Осажденная крепость»

Финансовые «Javelin»: США готовят обвал рубля.

В случае введения санкций США относительно облигаций федерального займа можно ожидать массовый сброс облигаций компаниями-нерезидентами, а также российскими банками – дочерними структурами западных «материнок», пишет Алексей Куш на страницах «Деловой Столицы». Его объем может превысить 2 трлн руб.

Стратегическая игра под названием «Осажденная крепость», в которую играют РФ и США, развивается по законам своей внутренней драматургии. Со стороны это напоминает состязание двух инженерных «умов»: в то время как один «ум» изобретает более совершенную и неуязвимую броню, второй изощряется в придумывании новых бронебойных снарядов, способных прожечь защиту противника, как листок бумаги. В то время как Украина с нетерпением ждет поставку американских «джавелинов», финансовые «джавелины» от госдепа уже на подходе.

К сожалению, в отличие от армейских противотанковых ракет финансовое оружие не имеет опции: «выстрелил и забыл». Точнее, такая «кнопка» есть, но только в случае отключения российских банков от международной системы расчетов SWIFT и замораживания активов РФ, включая резервы Центрального банка в западных финансовых учреждениях. Но активацию ее в ближайшее время ожидать не стоит: если уж мы начали «оружейное» сравнение, то подобный санкционный пакет можно было бы сравнить с применением ядерного оружия в современной войне. В свое время подобным образом был наказан лишь Иран после захвата посольства США и исламской революции. В отношении РФ американцы предпочитают действовать не столь радикально. И речь здесь не идет о придуманной на «Фейсбуке» тактике медленного удушения россиян под названием «анаконда», а о продуманной политике США, направленной на недопущение РФ в клуб мировых стран – обладателей оружия пятого-шестого поколения. А для этого необходимо навязать россиянам локальную гонку вооружений в условиях деструкции действующей экономической системы. «Удушать» страну с крупнейшим ядерным потенциалом никто не собирается просто потому, что в мире еще нет такой анаконды, которая смогла бы переварить подобную «добычу» без риска получить «несварение»…

Именно поэтому в прицеле новых американских санкций – рынок государственных облигаций РФ и рубль как производная от него. В «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном ЦБ РФ, прозвучала любопытная фраза: «Минфин США будет изучать вопрос о введении ограничений на вложения в ОФЗ до февраля 2018 года». Аналогичное заявление сделал и министр финансов США Стивен Мнучин, который заявил: «Мы абсолютно точно применяем санкции (против РФ. – авт.)». И при этом намекнул, что расширение санкционного пакета может быть осуществлено именно за счет его распространения на государственный долг федерации.

Допустим, США действительно решат применить данный инструмент давления. Как это отразиться на финансовой системе России? Теоретически американцы могут запретить своим компаниям и банкам покупать в России облигации федерального займа (острие санкций направлено именно на рынок ОФЗ). А также пригрозят мерами санкционного воздействия компаниям и банкам из других стран. Иными словами: если хотите взаимодействовать с финансовым сектором США, уходите с рынка российских государственных облигаций.

В таком случае компании-нерезиденты, скорее всего, начнут массовую распродажу своих портфелей ОФЗ и соответствующий по масштабам вывод капиталов из России. Данные действия станут исходной точкой достаточно простой причинно-следственной связи.

Цепочка первая: сброс нерезидентских портфелей ценных бумаг – репатриация капитала за рубеж – девальвация рубля. Здесь все предельно ясно: для вывода капитала нерезидентов понадобятся десятки миллиардов долларов, причем на ограниченном временном отрезке (зима-весна 2018 года).

Цепочка вторая: сброс нерезидентских портфелей ценных бумаг – рост доходности ОФЗ – сдвиг вверх всех базовых ставок – кризис достаточности капитала банков (коммерческих и государственных). Эту причинно-следственную связь рассмотрим более подробно.

Как видим, точкой бифуркации, которая вполне может переключить режим функционирования российской финансовой системы из уровня «стабильный» на уровень «предкризисный», является распродажа нерезидентами принадлежащих им государственных облигаций. На данный момент осталось лишь подтолкнуть их к подобному решению, тем более что наличие одних лишь слухов о новых санкциях уже породило легкую панику в рядах инвесторов.

Подобный удар под дых будет направлен в первую очередь на разрушение макрофинансовой стабильности, которая была достигнута Центральным банком РФ за последний год. Как известно, совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Контролируемый показатель инфляция находится на уровне 2,5% при базовой инфляционной цели на текущий год 4%. Для сравнения, в Украине учетная ставка была повышена до 14,5%, инфляция составит примерно 14,5% при ценовом таргете 8%…

Совокупная номинальная стоимость ОФЗ, находящихся в обращении на вторичном рынке, по итогам первого полугодия 2017 года составила 6,16 трлн руб., из которых 1,8 трлн руб., или 30,7%, принадлежит нерезидентам. Данный вид облигаций эмитируется Министерством финансов и включен в ломбардный список, то есть банки, покупая ОФЗ, могут передавать их в залог Центральному банку и получать под них рефинансирование.

Более того, 30 российских банков, которые испытывали кризис достаточности капитала, получили от государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) специальные субординированные займы в виде пакета ОФЗ. С помощью подобного вливания, банки смогли выполнить программы докапитализации, прописанные для них регулятором. Взамен банки, увеличившие с помощью государственных облигаций собственный капитал, взяли на себя обязательства кредитовать реальный сектор экономики по сниженным процентным ставкам: на уровень финансовой маржи, которая рассчитывается как разница доходности ОФЗ, внесенных в их пассивы и ставкой по выданным кредитам (активы). В данном контексте уместно было бы вспомнить, что наш НБУ и Фонд гарантирования вкладов, к сожалению, не применили аналогичную схему спасения банков в Украине.

Таким образом, в случае введения санкций США относительно рынка ОФЗ можно ожидать массовый сброс облигаций компаниями-нерезидентами, а также российскими банками – дочерними структурами западных «материнок». Объем такого слива может превысить 2 трлн руб. Для сравнения: доходы государственного бюджета РФ на 2017 год были запланированы в размере 13,5 трлн руб.

Конечно, рассчитывать на повторение кризиса государственный финансов и рынка ценных бумаг 1998 года не стоит. Но все же эксперты допускают «сдвиг доходности» в размере 400 базисных пунктов (б. п.). Насколько это серьезно? Например, в 2014 году на фоне введения системных западных санкций и падения цен на углеводороды данный показатель составил около 200 базисных пунктов, а после обвала рубля в конце того же года – 400 б. п.

Банковская система РФ отреагирует на возможный «ценовой разлом» крайне неоднородно. Крупные западные банки, точнее, их дочерние структуры, которые проводят политику диверсифицикации активов, практически не пострадают. А вот для крупных государственных банков, которые сформировали достаточно объемные пакеты ОФЗ, а также для банков, получивших ОФЗ в виде займов по программам докапитализации, последствия могут быть весьма болезненными. Ведь им придется провести отрицательную переоценку балансовой стоимости своих активов в виде государственных ценных бумаг, в результате чего банки вынуждены будут зафиксировать балансовый убыток. Для многих из них это может привести к падению показателя достаточности капитала ниже допустимого уровня. Как показывают расчеты российских аналитиков, падение доходности ОФЗ на 400 базисных пунктов может привести к уменьшению балансовой стоимости портфеля десятилетних ОФЗ на 20% и отражению в отчетности соответствующих убытков.

Крупнейшим держателем ОФЗ на данный момент является Сбербанк, которому принадлежат облигации на сумму более 1 трлн руб. На втором месте ВТБ, чей портфель государственных облигаций составляет 400 млрд руб. Дестабилизация данных финансовых учреждений может угрожать и стабильности банковской системы в целом.

Руководство ЦБ РФ уже сейчас рассматривает возможные механизмы минимизации указанных выше санкционных рисков. Но инструментарий защиты тут не очень велик. Единственной дебютной идеей на данный момент является выкуп Центральным банком облигаций федерального займа, которые будут распродаваться нерезидентами. И поддержка курса рубля в процессе вывода ими своего капитала за рубеж. «Мы это не исключаем, но не факт, что мы посчитаем целесообразным применять этот инструмент», – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но у этого инструментария есть один существенный недостаток: выкуп ОФЗ по заниженной ставке доходности на вторичном рынке может привлечь в стан продавцов не только нерезидентов, но и местную «инвестиционную тусовку». Как в известном фильме: «налетай, торопись, покупай живопись», то есть сбрасывай портфель ценных бумаг, пока на рынке еще есть такой щедрый покупатель, как государство. А это грозит уже разбалансировкой базовых монетарных, курсовых и макроэкономических показателей.

Вследствие этого отток капитала из РФ в 2018 году может вновь существенно ускорится. Максимальный отток был зафиксирован в 2014 году – $153 млрд. В 2015 году он замедлился до $56,9 млрд, в 2016-м был зафиксирован минимум – всего $19,2 млрд. В текущем году отток капитала составит до $30 млрд, что в 1,7 раза хуже прогноза, озвученного ЦБ РФ в начале года. Нетто-экспортером капитала по традиции выступил именно банковский сектор, в то время как другие сектора играли роль импортеров капитала, привлекая иностранные инвестиции и сокращая собственные вложения за рубежом. Тем не менее прекратить отток капитала и заменить его на приток, по прогнозам Минэкономразвития РФ, удастся лишь после 2023 года.

Впрочем, как это сделать в нынешней российской экономической парадигме и политической системе координат, пока не совсем ясно. Хотя решить данную задачу поможет нестандартный подход. «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет», – видимо, так подумали в Москве, узнав, что параллельно с новыми секторальными санкциями в США готовят и пакет санкций «персональных».

Агентство Reuters сообщило о возможности выпуска в РФ специальных валютных облигаций, которые смогут купить российские бизнесмены и истеблишмент после или накануне попадания их фамилий в черные списки госдепа. Доходность таких финансовых инструментов будет несколько выше, чем процент по депозитам в западных банках, при этом будет соблюдена анонимность для их владельцев. По мнению некоторых московских технологов, подобная схема позволит привлечь в закрома родины десятки миллиардов долларов. Ну а кто не захочет брать новые облигации «оборонного займа», тому, «отключат газ», например, в мягкой форме напомнят о судьбе опального олигарха Бориса Березовского или попугают историей, случившейся недавно с российским сенатором от Дагестана и просто миллиардером Сулейманом Керимовым, который был задержан полицией, правда, не в Махачкале, а в Ницце.

Более того, пример с саудовскими принцами, которые были арестованы по обвинению в коррупции и могут выйти на свободу только после перечисления в государственную казну Саудовской Аравии многомиллиардных «отступных», говорит о том, что вариант с выпуском анонимных облигаций для толстосумов – это еще, так сказать, вариант лайт. Который по мере нарастания санкционного давления может быть заменен на более «тяжеловесный». Тем более что, как показывают высказывания некоторых «лево-правых» идеологов РФ, например, известного писателя и по совместительству донецкого «команданте» Захара Прилепина, такой вариант «сшибания мелочи» весьма бы пришелся ко вкусу российскому электорату… А сшибать там есть что: сумма выведенных после 1991 года из России капиталов медленно, но уверенно приближается к триллиону долларов (а может, уже и превысила данный порог).

Наблюдая за всей этой санкционной «давильней», огорчает лишь одно: сок, который потечет из российских олигархов после полной загрузки американского «пресса», пройдет мимо нас. За последние годы мы так и не выполнили домашнее задание и не построили тихую гавань для иностранных инвестиций в Украине. Хотя часть сбежавшего российского капитала, учитывая набор всевозможных субъективных факторов, могла бы осесть и у нас. К сожалению, в нашем политикуме превалирует не кипрская модель привлечения инвестиций, а постоянно (на уровне электората) пропагандируемый «саудовский» силовой вариант работы с большим капиталом. Вот только ни сил для его применения, ни саудовских принцев у нас пока нет.

Алексей Куш, «Деловая Столица»