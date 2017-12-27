Состоялся первый обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

На данный момент в Украину вернулось 16 удерживаемых ранее заложников.

На данный момент завершился обмен украинских заложников удерживаемых в «ЛНР» на задержанных украинской стороной боевиков, арестованных российских агентов и пророссийских экстремистов. В ходе обмена выяснилось, что не всех человек заявленных в списках «ЛНР» обменяли на 16 украинских заложников удерживаемых боевиками.

По имеющимся данным, украинская собиралась передать Луганску 99 задержанных боевиков, арестованных российских агентов и пророссийских экстремистов. Представитель «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Ольга Кобцева со своей стороны сообщила, что 16 украинских заложников обменяли 75 человек из списка «ЛНР».

«Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию «ЛНР», — цитирую Ольгу Кобцеву РИА «Новости».

По словам пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, заявил, что президент лично контролирует каждый шаг сегодняшнего обмена. Так же Цеголко сообщил, что Петр Порошенко пообщался по телефону с первыми освобожденными украинскими заложниками.

«Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске», – написал Святослав Цеголко.

В тоже время вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщила, что списки согласованы

«На нулевке. Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение», — написала Ирина Геращенко на свой странице в Facebook.

На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап і скоро починається звільнення. Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

Ранее Ирина Геращенко сообщала, что она, омбусмен Валерия Лутковская, представители СБУ и другие члены рабочей группы по обмену пленными, в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста общались с людьми подготовленными к обмену. После этого была сформирована колонна выдвинувшаяся к месту, где должен состояться обмен.

«С самого утра вместе с омбудсменом В. Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передано для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме. Проконтролировали формирования колонны, направляется к определенному месту увольнения. Сформированная колонна с лицами из списка 306, которых мы готовы передать, уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем — чтобы все произошло. Уже скоро», — написала Ирина Геращенко на свой странице в Facebook.

З самого ранку разом з омбудсменом В. Лутковською, представниками СБУ , прокуратури, іншими задіяними особами , відвід… Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

Всего планируется поменять 74 украинских заложника удерживаемых в ОРДЛО на 306 задержанных украинской стороной боевиков, арестованных российских агентов и пророссийских экстремистов. Однако, по словам Валерии Лутковской, 43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, уже отбыли наказание и были освобождены из-под стражи. Поэтому не приехали на обмен.

Кроме того, есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.

«Гуляй Поле»