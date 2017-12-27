Что сулит гипотетический военный переворот в России?

Призрак военного переворота в России: безусловно, возможный вариант развития событий, но большинство недовольных в армейской среде недовольны недостаточной жесткость властей и готовы к жесткой конфронтации с Западом, а так же мечтают об «объединения славянского мира».

После событий в Зимбабве, особенно на фоне провального 5.11.2017, а также в осознание провальности идеи победить Путина на выборах, наблюдаю оживление дискуссии о том, есть ли в России сила, способная свергнуть режим серых гебешничков, и может ли армия взять на себя эту роль, пишет Андрей Капчук на страницах портала «Гражданская Позиция».

К сожалению, за рамками дискуссии остается главный вопрос: каким будет конечный результат, если военные сместят воффку-моркоффку и возьмут власть в свои руки?

Давайте разберемся.

Возможен ли военный переворот в России? Да, безусловно: армии вполне по силам размазать по асфальту и гэбню, и «росгвардию», и Рамзана Кадырова вместе с его головорезами, и прочих «пехотинцев путена». Однако не надейтесь, что военный переворот изменит ситуацию в стране к лучшему.

Армия играет позитивную роль только тогда, когда поддерживает уже развернувшийся широкий протест народных масс (как в Румынии) или выступает гарантом Конституции (как до недавнего времени было в Турции). Ни в том, ни в другом случае военные не претендуют на власть и сразу же передают ее гражданскому правительству.

Если же армия выступает главной движущей силой и принимает властные полномочия на себя, – ничего хорошего из этого не получается, таких случаев история почти не знает. Как правило, военный режим загоняет страну еще глубже в яму экономических и социальных проблем, и «правителей» в погонах затем самих приходится свергать при гораздо худших условиях.

Пожалуй, единственный пример успешного правления военных, который приходит на ум, – это Чили, однако здесь есть два очень серьезных «но»:

1. Чилийское военное правительство не выдумывало реформы само, оно в точности следовало рекомендациям западных, в первую очередь, американских советников.

2. За путь к экономическим успехам под руководством генералов страна заплатила десятками тысяч погибших и еще десятками тысяч репрессированных – и далеко не всегда это были красные; под каток террора то и дело попадали невиновные. Допустима ли такая цена? Ответить будет проще, если примерить роль невинно репрессированного на себя или на кого-нибудь из своих близких.

В нашем же случае нельзя даже надеяться на то, что военные прислушаются к каким-то там советникам, да еще с Запада. Посмотрите на командный состав российской армии: практически у всех, от лейтенанта до генерала армии, мозги свернуты набекрень, практически каждый считает врагом «коллективный Запад»: США, Госдеп, ЦРУ, НАТО, «сионистов».

Вот, например, полковник Шендаков – ярый и непримиримый антипутинец. Он говорит правильные вещи про воровство, кумовство и коррупцию власти, про обнищание народа, разорение страны и разбазаривание ее богатств, – однако, когда дело доходит до выстраивания причинно-следственных связей, полковник несет полный бред:

«Вы… выполняете задачи своих хозяев по планомерному уничтожению государственного суверенитета России, его экономического порабощению Западом и уничтожению населения страны, в первую очередь русского…

…

Именно ваши западные хозяева инициировали жесточайший экономический кризис сначала в СССР, затем в России. А потом на этой мутной волне и «всплыли» вас в Кремле – «на добивание», порулить будущей сырьевой колонией Запада….

…

Резкое падение цен на нефть, приведшее к экономическому кризису конца 80-х – начала 90-х было спланировано и осуществлено вашими хозяевами – так называемым «мировым правительством»…

…

Самое страшное – все достижения прогресса придуманы, разработаны и внедрены в производство за рубежом… А когда вы со своими подельниками окончательно уничтожите российское производство, нам объявят новые цены на все эти пока еще халявные мобильники, компы и автомобили…»

Стиль и орфография оригинала сохранены неизменными.

Вот такой, простите, поток сознания в голове у полковника. А еще там «подлое нападение Грузии» на Самачабло в 2008-м – и, конечно же, ни малейшего раскаяния за участие во Второй российско-чеченской войне, где «несокрушимая и легендарная» – как, впрочем, всегда в своей истории – была не освободительницей, а захватчицей и поработительницей.

И таких, как Шендаков, в армии – подавляющее большинство.

Вот эту чудовищную ахинею им вбивали в головы с самого первого дня их службы; они не умеют мыслить по-другому – и, получив власть, даже не попытаются повернуть страну лицом к цивилизации, а снова начнут поиски «особого пути». Делать это будут все в той же парадигме «осажденной крепости» и «мирового заговора»; все свои (абсолютно предсказуемые) неудачи по привычке попытаются списать на «происки Запада»; станут вовсю готовиться к войне с теми, кто на них и не собирается нападать; будут тратить на эту подготовку ресурсы и без того разоренной и деградирующей страны…

А еще – они оставят себе ту систему, которая была создана за без малого двадцать лет гебешной диктатуры, ту самую «вертикаль» – ибо она полностью соответствует их представлениям о методах управления. Они по привычке начнут командовать, а не управлять, – и будут требовать беспрекословного исполнения приказов. Тех же, кто попытается поставить приказ под сомнение, начнут давить – что неизбежно приведет к репрессиям.

И, наконец, нет ни малейших оснований ожидать, что главный пост страны после военного переворота займет порядочный человек. Из недавних примеров – достаточно вспомнить Чавеза или посмотреть, кого поставили во главе Зимбабве. То же самое будет и на этой территории.

Собственно, эта модель уже десятки раз повторялась в новейшей истории в самых разных странах – и я не вижу ни единой причины того, почему в России будет иначе. Наоборот, вижу множество причин того, почему будет даже еще хуже, чем, допустим, в Греции или Португалии. Главная из них – вековой патернализм населения этой территории, ожидание «милости сверху» и нежелание самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать свои права и бороться за достойную жизнь.

И еще.

Помимо теоретических рассуждений, есть еще и практический опыт руководства генералов регионами: Лебедя – Красноярским краем, Шпака – Рязанской областью. Результаты, мягко говоря, не слишком впечатляющие, а в случае с Рязанью – и вовсе катастрофические, даже на фоне предыдущих красных администраций.

Военный переворот – безусловно, возможный вариант развития событий: в армии очень много недовольных воффкой-моркоффкой. Однако большинство недовольных считает его «агентом Запада» или «сионистов» и упрекает не в удушении свободы, а – в недостаточной жесткости, требуя «укрепления» армии и ВПК, «наведения порядка», в том числе, на Кавказе, – и, конечно, жесткой конфронтации с Западом и «объединения славянского мира«.

Очевидно, что в этом «объединении» даже вторые роли их не устроят – им везде и всюду надо быть «главными», даже в НАТО, куда их по недоразумению пытались пригласить много лет назад. Значит, продолжатся войны против соседей – под предлогом противодействия укреплению в «братских странах» позиций «мировой закулисы» [излюбленный пропагандистский штамп того же Шендакова, употребляемый постоянно и им самим, и ему подобными]. В стране будет и дальше нагнетаться истерия по поводу «враждебных происков Госдепа» – и все это запросто может вылиться в Большую Войну.

Шило на мыло.

И далеко не гипотетический вариант завершения кривого исторического пути взбесившейся бензоколонки.

Андрей Капчук, «Гражданская Позиция»