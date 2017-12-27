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Новости

В сети распространяется фейковая карикатура на Порошенко

«Гуляй Поле»
27 декабря 2017

Авторами и распространителями карикатуры является люди из окружения Михаила Саакашвили.

В сети распространялась фейковая карикатура переделанная из оригинальной в австрийской газете «Kronen Zeitung». На карикатуре якобы изображен президент Украины Петр Порошенко в виде свиньи, в окружении карикатурных изображений канцлера германии Ангелы Меркель – «Леди-Кошка», президента США Дональда Трампа – «Капитан Америка», канцлера Австрии Себастьян Курц – «Суперман», президента России Владимира Путина – «Тор» и президента Турции Реджепа Эрдогана – «Халк».

Фейковая карикатура от Михаила Саакашвили и Сергея Гайдая.

Этот фейк придумал для Михаила Саакашвили его политтехнолог Сергей Гайдай. Активно распространяют эту фейковую карикатуру пророссийские ресурсы, некоторые сторонники Михаила Саакашвили и личный профиль политика.

Оригинал карикатуры подразумевает по свинье подразумевается премьер министр Ирландии Лео Варадкар.

Настоящая карикатура из «Kronen Zeitung».

«ФотоГОПеры на марше … Фейк с ленью … плащ свиньи поленились перекрасить с гэльских цветов», – прокомментировал фейк на своей странице в Facebook Евген Магда.

ФотоГОПери на марші… Фейк з лінощами… плащ свині полінувалися перефарбувати з гельських кольорів

Опубліковано Євгеном Магдою 27 грудня 2017 р.

После того как в соцсетях обнаружили подделку Саакашвили снес публикацию из своего личного профиля.

«Гуляй Поле»

Tags: Владимир Путин, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Россия, Украина

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