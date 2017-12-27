В Москве запретили печатать плакаты и листовки с призывами на шествия и митинги

Соответствующее уведомление разослано по издательским и полиграфическим фирмам Москвы.

В Москве от имени Главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУ МВД России по г. Москва) по фирмам занимающимся изготовлением полиграфической продукции рассылается специальное уведомление.

В этом уведомлении «настоятельно не рекомендуется» принимать заказы на изготовление полиграфической продукции содержащей информацию дискредитирующей представителей органов власти Российской Федерации, политических деятелей и агитационные материалы с призывами к митингам и шествия. Запрет этот действует на период предвыборной компании до 18 марта 2018 года.

«Настоящим уведомляю о недопущении приема заказов и изготовление печатных материалов (полиграфии, буклетов, листовок и т. д.) дискредитирующих представителей органов власти Российской Федерации, политических деятелей, в том числе порочащих честь и достоинство человека и гражданина, носящих агитационный характер, с призывом о проведение несанкционированных митингов, шествий, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и влекущих ответственность, предусмотренную законодательством РФ», – говорится в уведомлении ГУ МВД России по г. Москва.

В случае нарушения данного запрета правоохранительные органы грозят прибегнуть к более серьезным санкциям в отношение нарушителей. В документе так же подчеркивается, что необходимо незамедлительно сообщать в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБ и ПК), в соответствующем административном округе Москвы, о любых фактах обращения в компании с заказами на изготовление перечисленной в документе печатной продукции.

«При обращении в Вашу организацию лиц с заказом для производства печати указанных материалов, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО уведомить представителей ОЭБ и ПК», – говорится в документе.

В распоряжение редакции «Гуляй Поля» находится фото подобного уведомления разосланного в Западном административном округе Москвы (ЗАО), за подписью начальника ОЭБ и ПК в управлении по ЗАО, подполковника полиции Андрея Власенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что кандидату от оппозиции Алексею Навальному отказали в регистрации на президентских выборах. Некоторые эксперты полагают, что он сосредоточится на протестной деятельности, расследовании коррупции в высших эшелонах власти, с целью расширения санкционных списков.

«Гуляй Поле»