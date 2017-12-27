На украинско-российской границе начали тестирования системы биометрического контроля

Тестирование проводится с целью выяснить готовность пограничных служб к полномасштабному использованию системы с 1 января 2018 года.

Сегодня на границе с Россией в тестовом режиме на заработали системы биометрического контроля. На основных пунктах пропуска применяются, об этом сообщили в в эфире программы «ТСН.Ранок».

В ходе тестирования проверят готовность украинских пограничников к масштабному введению биометрического контроля с 1 января 2018 года. Новая система фиксации биометрических данных в наступающем году заработает на 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах.

Эта система позволяет не только контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола, что позволяет сразу выявлять находящихся в розыске. Проверять будут паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и техпаспорты. Как сообщают в пограничном ведомстве, проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, презентовавший новую систему биометрического контроля на границе, пошутил, что если система не заработает, то «пальчики в пакетик и туда, где она работает». Эту шутку с энтузиазмом подхватили российские СМИ запестревшие заголовками «Турчинов обещает отрезать пальцы россиян на границе».

«Гуляй Поле»