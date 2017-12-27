«Газпром» платит «Нафтогазу» за транзит в 2-3 раза больше стоимости самого газа

За каждый день просрочки платежей по транзитному газовому контракту «Газпрому» начисляют проценты просрочки от 1 до 3 млн долларов в день.

НАК «Нафтогаз Украина» начисляет ПАО «Газпром» пенни по транзитному газовому контракту, решение по которому должно быть Международным арбитражным судом Стокгольма в феврале. Расчет процентов за просрочку составляет сумму от 1 до 3 млн долларов каждый день, как сообщает на своей странице в Facebook коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

«Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракта, решение по которым должным быть принято в феврале, составляют от 1 до 3 млн. дол», – говорится в сообщении.

Для любителей считать проценты.Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокг… Опубліковано Yuriy Vitrenko 26 грудня 2017 р.

Позже Юрий Витренко уточнил, что «Газпром» платит по транзитному контракту в 2-3 блдьше чем сможет получить от продажи своего газа.

«Газпром платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа», – говорится в сообщении.

Для любителей считать кто сколько будет платить.Газпром платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа. Опубліковано Yuriy Vitrenko 26 грудня 2017 р.

«Гуляй Поле» сообщало о том, что ПАО «Газпром» проиграл в Международном арбитражном суде Стокгольма процесс по иску НАК «Нафтогаз Украина» по газовым контрактам на поставку газа в Украину. Окончательное решение суда будет обнародовано в конце января.

«Гуляй Поле»