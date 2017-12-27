Украина подает в суд на Россию за нарушения Конвенции ООН по морскому праву

Результатов рассмотрения иска не стоит ожидать не ранее чем 2021 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в феврале 2018 Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее чем 2021 года.

«Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом о конвенции морской, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018», – сказала Елена Зеркаль в эфире «5 канала» во вторник.

Заместитель министра отметила, что после представления меморандума у России будет три месяца на представление возражений относительно юрисдикции, при этом на эти возражения Украина сможет подать свои комментарии.

«После того, как мы предоставим свой второй меморандум, будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции в Арбитража для рассмотрения этого дела, то есть первые результаты могут быть уже в 2019 году», – добавила она.

Елена Зеркаль также отметила, что затем состоятся слушания по существу дела, а результатов стоит «ожидать не ранее чем 2021».

«Гуляй Поле»