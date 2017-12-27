В этот раз речь идет о запрете ввоза живых птиц, животных и продукции животноводства из Швейцарии.

«Россельхознадзор» запретил ввоз живых птиц и животных, а также продукции животноводства из Швейцарии из-за вспышек опасных болезней, об этом стало известно во вторник. Запрет вступил в силу 22 декабря 2017 года, отмечается в материалах ведомства.

Из-за вспышки болезни Ньюкасла запрещен ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Запрет распространяется также на ввоз кормов и добавок для птиц.

Из-за другой болезни – блутанга – запрещен ввоз крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов, баранов, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.

Ньюкаслская болезнь – вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы.

Блутанг, или «синий язык», – инфекционная болезнь, проявляющаяся лихорадочным состоянием, поражениями пищеварительного тракта, языка, изменениями скелетных мышц у рогатого скота и жвачных животных.

«Гуляй Поле» напоминает, что по ходатайству ЕС ВТО наложит штраф на Россию, за протекционизм и недобросовестную конкуренцию под прикрытием карантинных мер «Россельхознадзор». В целом – ожидает экономически и политически тяжелый год, появилась информация о полном исчерпании Резервного фонда, а США проводят тщательную проверку российских финансов.

«Гуляй Поле»