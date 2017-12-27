123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В ФСБ не нашли состава преступления в действиях лидера «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга

«Гуляй Поле»
27 декабря 2017

Не смотря на это Диана Ретинская намерена и впредь не свидетельствовать против себя.

Вчера вместе со своим адвокатом Максимом Камакиным Диана Ретинская посетили по повестке ФСБ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Нам предоставил Ботов М. С. (очень высокий, симпатичный молодой человек, располагающий, прошаренность не бросается сразу в глаза, похож на Павку Корчагина!), распечатки моих постов в ВКонтакте и «доверительно» поделился, что «менты» так решили на меня надавить, наябедничали на проверку экстремизма», – говорится в сообщении Дианы Ретинской.

Всем доброе время суток!Мы с адвокатом М. Камакиным посетили по повестке ФСБ. На этот момент информация приблизительн…

Опубліковано Дианою Ретинською 26 грудня 2017 р.

Сотрудник ФСБ с которым беседовала Ретинская заявил, что он лично не усматривает состава преступления в сообщениях в социальных сетях. По его мнению все посты Дианы Ретинской исключительно – ее личное мнение.

«Я забрала повестку, и мы снова взяли 51 статью конституции РФ – отказ от дачи показаний», подчеркнула в своем сообщении Диана Ретинская.

Ретинска подчеркивает, что сильно волновалась отправлялась по вызову повесткой в ФСБ. Однако ей очень помогли советы друзей и знакомых о том как следует себя вести в таких ситуациях. Психологическое напряжение ей удалось преодолеть.

«Гуляй Поле»

Tags: административные нарушения, Валдис Тепес, взрывчатка, Вячеслав Мальцев, группа лиц, Денис Уваров, Диана Ретинская, Егор Алексеев, задержания, Ильяс Миникаев, ложные обвинения, Михаил Войтенко, незаконное хранение оружия, обвинения, оружие, покушение, понятая, протоколы, профанация, революция, Россия, уголовное преследование, угрозы, фсб

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены