В ФСБ не нашли состава преступления в действиях лидера «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга

Не смотря на это Диана Ретинская намерена и впредь не свидетельствовать против себя.

Вчера вместе со своим адвокатом Максимом Камакиным Диана Ретинская посетили по повестке ФСБ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Нам предоставил Ботов М. С. (очень высокий, симпатичный молодой человек, располагающий, прошаренность не бросается сразу в глаза, похож на Павку Корчагина!), распечатки моих постов в ВКонтакте и «доверительно» поделился, что «менты» так решили на меня надавить, наябедничали на проверку экстремизма», – говорится в сообщении Дианы Ретинской.

Всем доброе время суток!Мы с адвокатом М. Камакиным посетили по повестке ФСБ. На этот момент информация приблизительн… Опубліковано Дианою Ретинською 26 грудня 2017 р.

Сотрудник ФСБ с которым беседовала Ретинская заявил, что он лично не усматривает состава преступления в сообщениях в социальных сетях. По его мнению все посты Дианы Ретинской исключительно – ее личное мнение.

«Я забрала повестку, и мы снова взяли 51 статью конституции РФ – отказ от дачи показаний», подчеркнула в своем сообщении Диана Ретинская.

Ретинска подчеркивает, что сильно волновалась отправлялась по вызову повесткой в ФСБ. Однако ей очень помогли советы друзей и знакомых о том как следует себя вести в таких ситуациях. Психологическое напряжение ей удалось преодолеть.

«Гуляй Поле»