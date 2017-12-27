Украинская сторона полностью готова к предстоящему обмену пленными

Сегодня должен состояться обмен заложников удерживаемых в ОРДЛО на задержанных украинской стороной боевиков.

Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетела во вторник вечером на Восток Украины. Об этом она сообщала на свой странице в Facebook.

«С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем», – написано в сообщении.

З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінськоі гуманітарноі групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку — працюємо. Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 грудня 2017 р.

Позже, прибыв в Харьков участники предстоящего обмена посетили учреждение исполнения наказаний. Так же состоялась встреча с представителями Красного Креста.

«С обмудсменом В. Лутковской и заместителем генпрокурора А. Стрижевской посетили государственное учреждение исполнения наказаний номер 27 в Харькове», – сообщала она.

З обмудсменом В. Лутковською і заступником Генпрокурора А. Стрижевською відвідали державну установу виконання покарань … Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 грудня 2017 р.

Ирина Геращенко особо подчеркивает важность привлечение Красного Креста к процессам освобождения удерживаемых заложников и поиска пропавших без вести в зоне АТО и в ОРДЛО.

«Осужденные за преступления, которые сейчас содержатся в этом учреждении, имели возможность пообщаться с представителями Международного Комитета Красного Креста. Как подтвердили сами представители Комитета, согласно нормам МККК, тет-а-тет, в режиме конфиденциальности. МККК имеет беспрепятственный и полный доступ ко всем пенитенциарных заведений Украины, а украинская сторона выступает за привлечение Красного Креста к процессам освобождения удерживаемых и поиска пропавших без вести. Пообщались как с содержащимися в этом учреждении, так и с МККК», – говорится в сообщении.

«Гуляй Поле» напоминает, были достигнуты договоренности по обмену заложников удерживаемых в ОРДЛО на задержанных украинской стороной боевиков. Обмен назначен на сегодня 27 декабря 2017 года. Соотвествующие договоренности были достигнуты на последней встрече Трехсторонней контактной группы и последующих переговоров.

Как сообщал «Гуляй Поле», вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины. Позже Герещенко заявила, что требуется уточнение списков обменов, так не все задержанные боевике желают возвращаться в ОРДЛО. В последствии высказывались опасения о срыве процесса обмена пленными.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной. Позже во время пресс-конференции Путин выразил надежду, что обмен пленными состоится к Рождеству.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», — сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики — 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», — сказал Медведчук.

«Гуляй Поле»