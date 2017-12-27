Закрываем уходящий год. Предварительный итог знаковых событий

Чем запомнятся последние дни уходящего года.

Основные события последних дней уходящего года в экспресс-обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы». Что будоражит умы и чувства как в Украине, так и в России: Стокгольмский арбитраж, деятельность Михеила Саакашвили, война на Донбассе и другие знаковые события…

Стокгольмская победа над «Газпромом»

Украинская блогосфера торжествует, после известия из Стокгольмского арбитража, вынесшего свой вердикт по первому иску «Нафтогаза» в споре с российским «Газпромом» по газовому контракту 2009 года, пишет Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы». И по всем основным вопросам судьи были на стороне украинской компании, что не может не радовать. Например, «Газпром» требовал у Украины оплатить многомиллиардную неустойку за отказ выкупать установленный объем газа, но суд в Стокгольме полностью отменил действие этого требования за период с 2009-го по 2017-й, что сэкономило стране $56 млрд., а общий экономический эффект от сегодняшнего арбитража «Нафтогаз» оценил в $75 млрд. Кстати, еще одна немаловажная деталь — стокгольмские судьи полностью освободили Украину от обязательства оплачивать газ, который «Газпром» поставляет в ОРДЛО в обход украинских властей, а будущие поставки на эти территории также не будут иметь к «Нафтогазу» никакого отношение вплоть до окончания российской оккупации этой части Донбасса.

Голландская виза для Саакашвили

СМИ сообщили о том, что Нидерланды удовлетворили запрос Михеила Саакашвили на получение визы для воссоединения с семьей, так как его жена Сандра Рулофс является подданной этого королевства. Что, надо признаться, немного взбудоражило украинские соцсети. А уже сегодня лично глава голландского МИДа Халбе Зейлстра заявил, что его страна готова принять Саакашвили, если он покинет Украину. Сам лидер «Руха новых сил» пока утверждает, что никуда ехать не собирается, а будет продолжать отстаивать свои права в Украине, но практически у всех соцсетевых комментаторов есть уверенность в том, что голландский министр сегодня выступил с заявлением о Саакашвили явно неспроста.

Годовая статистика по Донбассу от ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала свои итоги положения дел на донбасском фронте за весь 2017 год, и эта статистика явно безрадостная. Так, за последние без малого 12 месяцев, по подтвержденным данным организации, всего погибло 85 людей, в том числе один работник ОБСЕ, а получили ранения 384 человека. Что же касается случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, то их было зафиксировано более 400 тысяч. Из них больше 7 тысяч — только за последние текущей недели. В результата не выполняются договоренности о «Рождественском» прекращении огня.

Потери ВСУ за 2017 год

Из всех цифр, характеризующих итоги уходящего года, особенно неприятным для украинского информпространства стала черная статистика потерь на фронте наших воинов, обнародованная Генштабом ВСУ. Так, по состоянию на 18 декабря, 191 украинский военнослужащий погиб в боях, пропал без вести или попал в плен, что на сухом армейском языке называется «безвозвратными потерями». Еще 174 бойца получили боевые ранения, а в целом «санитарные потери» ВСУ за 2017-й, то есть все ранения, включая небоевые, различные травмы и болезни, составили 1265 армейцев. Цифры, конечно, ужасающие, но на самом деле не больше, чем в 2016-м, когда погибло 211 наших героев, и в разы меньше, чем в 2015-м (722 погибших) и в 2014-м (1232).

Украина в ожидании Javelin

Украинская блогосфера активно обсуждает ожидаемые в ближайшее время поставки для нашей армии летального оружия из США. Наибольшее внимание, само собой, уделено противотанковым ракетным комплексам Javelin, которые, согласно сообщениям американских СМИ, вот-вот прибудут к нам из-за океана, что уже вызвало настоящую истерику у российских пропагандистов. Хотя в рамках $350 млн. из военного бюджета США для нужд Украины речь идет не только о Javelin, но и о снайперских винтовках Barrett, средствах радиоэлектронной борьбы, средствах связи и беспилотных летательных аппаратах. Одним словом, как считает абсолютное большинство блогеров, американские оружейные поставки значительно улучшат украинскую обороноспособность, прежде всего, в зоне проведения АТО.

Тестирование биометрики на российской границе

С завтрашнего дня в тестовом режиме начнут работу мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Россией, что благосклонно восприняли многие украинские интернет-пользователи. Первыми такие комплексы заработают на основных пунктах пропуска — в Гоптовке и Бачевске, а с 1 января система биометрики заработает по всему периметру украинско-российской границы. Причем 126 из 157 существующих на границе с Россией пунктов пропуска уже даже подключены к базам Интерпола.

Рекордный отток инвестиций из России

Свежий отчет Bank of America Merril Lynch (BofA), который проанализировал прямые иностранные инвестиции в российские фонды, не пропустили сегодня в украинском сегменте Всемирной паутины. А все потому, что согласно данным американских банкиров, 2017-й стал самым провальным для России с точки зрения привлечения иностранных инвестиций со времени введения Западом санкций. Тот же чистый отток из российских фондов с начала года составил почти $900 млн., что перекрывает весь позитив 2016-го, когда в них вложили $870 млн. И только за неполный текущий декабрь иностранные инвесторы вывели из России капитал размером в $161 млн.

Перевыполнение языковых квот

Зато в деле актуального соблюдения внутри Украины языковых квот статистика более чем обнадеживающая — объемы трансляции украиноязычного контента на телеканалах за год действия квот в среднем составили 98%, хотя закон требует 75%. Что особо приветствуют в украинских соцсетях, так это 100% средней и фактической доли украинского языка в эфире детских телеканалов, а в информационном телевещании — 99% в среднем и 95% по факту. Мало кого удивил и факт того, что наибольший объем передач, звучащих на русском языке, показали фирташевский «Интер» и ахметовский телеканал «Индиго» — по 63%.

Олег Полищук, «Деловая Столица»