Власти России готовят ответ Навальному

Сегодня ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального. Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей. Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея. Я против бойкота выборов. Я помню как и сам Навальный в 2011-м поддерживал эту позицию: "главная проблема агитации за бойкот в том, что в ней нет мобилизующего начала: останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь. Ну мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся. Серьёзного снижения явки бойкот не даст". На мой взгляд ничего в этом смысле не изменилось. Выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов. Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом.

