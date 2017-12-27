Власти России готовят ответ Навальному

Власть дает понять, что принимает вызов. О стратегиях предвыборной борьбы.

Владимир Путин положительно относится к здравой оппозиции — так президент ответил на вопрос школьников, приехавших на Кремлевскую елку. В это время Ксения Собчак подала документы на регистрацию в Центризбирком, а Алексей Навальный обещает бойкот президентских выборов. Дмитрий Дризе политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» считает, что власть устанавливает правила игры на период предвыборной кампании.

Владимир Путин на Соборной площади Кремля общается с детьми — участниками общероссийской елки. Случайно или нет, но школьники оказались удивительно продвинутыми и политически подкованными. Среди главных вопросов президенту – о его отношении к оппозиции. Ответ, в принципе, озвучивался и раньше, но глава государства как бы вновь повторяет: отношение положительное, но сама оппозиция должна быть здравой. Так совпало, что именно сейчас на фоне этого заявления оппоненты нынешней власти решают, каким путем идти.

В частности, Алексей Навальный не зарегистрирован в качестве кандидата и теперь призывает к бойкоту выборов. Ему отвечает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: все это надо изучить на соответствие законодательству.

https://politua.org/2017/12/27/32312/

«ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ксения Собчак, напротив, прошла регистрацию в Центризбиркоме. У нее нет непогашенных судимостей, поэтому, что называется, милости просим – осталось только собрать подписи. Соискатель высокой должности делает программное заявление: кандидат против бойкота выборов. Наверное, ее можно записать в ту самую здравую оппозицию, о которой Путин говорит с подрастающим поколением.

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», – делает специальное заявление в своем Instagram Ксения Анатольевна.

Позиция Алексея Навального известна. Ранее он принял участие в красочном шоу в Центризбиркоме по случаю своей не-регистрации. Видно, что жестко настроен.

При чем же здесь дети и большая Кремлевская елка? Устами младенца глаголет истина. В такой форме власть дает понять, что принимает вызов. Ответ тем, кто раскачивает лодку, будет жестким и совсем не детским. Каким именно — станет ясно в самое ближайшее время. Видимо, Алексею Навальному дадут время одуматься, взвесить свою позицию и как следует изучить предложение Ксении Собчак.

При том, что здравый смысл в ее словах об объединении оппозиции, конечно, есть — ради общего дела можно было бы согласиться, поступиться принципами. Но верится в это с трудом. Хотя, как известно, поодиночке пропасть значительно проще, чем взявшись за руки.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»