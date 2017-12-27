«ВПК» ОРДЛО: противотанковые ружья и пусковые трубы

Ответ «Баррету» от ОРДЛО. На что способно оружейное производство в ОРДЛО.

В отношении военного производства оккупированные территории двух областей не являются самодостаточными даже на доли процента, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Заявленные Вашингтоном сначала лицензии на поставки снайперских винтовок «Баррет», а затем и решение передать Киеву по линии военной помощи противотанковые средства (напрямую пока не говорится, но есть все основания говорить о том, что речь идет о поставках комплексов «Джавелин») вызывали бурную реакцию прежде всего на российских информационных ресурсах.

Официальные и полуофициальные лица РФ поспешили заявить о том, что такие поставки только «подтолкнут Киев к началу войны на Донбассе», а вот оккупационные власти части Донецкой и Луганской областей поспешили в очередной (как минимум в четвертый) раз «выкатить» «убийцу Баррета»: 12,7-мм снайперскую винтовку якобы собственного производства над названием «Дончанка».

Согласно разрозненной информации для «изготовления» сего девайса использовали ствол от пулемета НСВ «Утес». Причем некоторые пророссийские журналисты пошли еще дальше и заявили, что в винтовке используется ствол местного изготовления, что может вызывать только улыбку, если не истерический смех. Ведь известно, что производство ствола является наиболее сложной и высокотехнологической частью выпуска любого образца стрелкового оружия и явно не по зубам остаткам еще советской промышленности в ОРДЛО.

Дальше – больше: было продемонстрировано видео, как из винтовки стреляет «человек №2» в «ДНР» – «министр доходов и сборов» некто Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент. Итак, что мы видим – некое ружье, которое выглядит один в один как укороченное «Противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева» (ПТРД) образца 1941 г., которое применяли боевики в начальный период войны, еще до массовых поставок российских вооружений, в качестве крупнокалиберной снайперской винтовки. Однако смущает другое – собственно оригинальный советский ПТРД имеет калибр 14,5 мм. По всей видимости, «Дончанка» – это какой-то гибрид из конструкции ПТРД со стволом от «Утеса».

Смущает в этой конструкции буквально все. Например, отсутствие оптики – что, впрочем, ожидаемо: по словам наших военных, которым пришлось некоторое время использовать трофейные ружья этой конструкции, попытки установки прицела были безуспешными ввиду сильной отдачи.

Отметим, что это уже вторая поделка от оружейников «ДНР» – не так давно лично Захарченко испытывал пистолет «Оплот» – фактически это переделка старого доброго советского пистолета Токарева образца 1933 г. под патрон 9 мм от пистолета Макарова. Есть сведения, что их даже выпустили (вернее переснарядили новым стволом) несколько штук, по крайней мере, кроме стреляющего на видео образца, пару таких же выдали в качестве наградных.

При этом совершенно понятно, что все эти образцы в единичных экземплярах делают с одной единственной целью – пропагандистской. Судя по фото и видео, поставки оружия из России на оккупированные территории идут бурным потоком. И военные используют такую возможность испытать в боевых, а не полигонных, условиях новейшие образцы техники вовсю. Да и недостатка в менее современных образцах военной техники и оружия у боевиков не наблюдается.

До сегодня самым большим достижением «оборонной промышленности ОРДЛО» было налаживание массового производства (более двух десятков) установок для одиночного пуска 122-мм неуправляемых ракет от «Града» – аналога советского диверсионного образца «Град-П». Однако такое оружие сложно назвать высокотехнологичным – обыкновенная труба определенного калибра и самые примитивные средства прицеливания (которые, судя по фото и видео, на части образцов просто отсутствуют). Некоторое время назад в прессе всплывала информация, что в «ДНР» они производятся на мощностях «отжатого» у Ахметова Комсомольского рудоуправления, а в «ЛНР» – в Алчевске.

На линии противостояния они пользуются популярностью у боевиков прежде всего из-за свой мобильности – перевозить «трубу» можно даже на «УАЗике» и шанс получить ответку гораздо меньше. Понятно, что точно попасть куда-то из такого «недо-Града» проблематично, но, чтобы кошмарить наши передовые позиции, его возможностей вполне хватает.

То есть, подводя некий итог, можно смело говорить о том, что в отношении военного производства оккупированные территории двух областей не являются самодостаточными даже на доли процента и их военная мощь держится исключительно на поставках боеприпасов и топлива из России.

В этом плане тактика позиционной войны, которую мы наблюдаем последние пару лет на Донбассе, является, с одной стороны, правильной и направлена на выбивание людских ресурсов этих территорий. С другой стороны, очевидно, что Украина до изменения позиции Кремля по отношению к конфликту вряд ли может рассчитывать исключительно на военную победу. А крутого поворота российской политики пока не наблюдается…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»