Наваляли. Переедет ли теперь Навальный в Украину?

Навальному таки наваляли. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала регистрировать кандидатом в президенты Алексея Навального по причине наличия у того судимости.

Данное решение было вполне предсказуемым в контексте последних политических событий. Отказ регистрировать Навального это, прежде всего, реверанс российской власти в сторону восьмидесятишестипроцентного запутинского большинства. Дескать поставили мы на место этого дерзкого выскочку, возомнившего себя невесть с какой стати народным борцом за социальную справедливость.

Касаемо Навального власти решили применить принцип айкидо «Бей соперника его же оружием!». Ты считаешь себя честным борцом с коррупцией и безупречным юристом? А мы всей стране покажем, что у тебя самого рыльце в коррупционном пушку и безупречными юридическими дефинициями уничтожим тебя. Что ж, надо признать – кампания по уничтожению гипотетического кандидата в президенты Навального удалась на славу. Кремлевские политтехнологические кукловоды достигли вершин профессионального мастерства в искусстве дискредитации оппозиции – лучше бы они с тем же рвением научились слышать простых россиян и внимать их чаяниям.

Проект «Навальный» делали по западным лекалам. Высокий, статный, примерный семьянин, отец двоих детей, хороший оратор, не стесняется публичных дискуссий. Виртуозно умеет ездить по ушам наивных обывателей. У него органично получается быть политиком новой формации – социальные сети это для Навального естественная среда обитания. Демократичный стиль в одежде притягивает молодежь – гэбисты ведь в своих кожаных пальтишках и порой даже каракулевых шапках смотрятся дикими ретроградами, отставшими от жизни ровно на столетие. Навальный может сойти за своего и для двенадцатилетнего школьника и для либеральной пенсионерки, в прошлом работавшей библиотекарем. Навальный в прямом смысле выше на голову Путина, что делает его слишком неудобным оппонентом для Владимира Владимировича (ну а миниатюрный Медведев вообще едва ли до пупка Навального достанет). Естественно, столь опасного конкурента надо было смешать с грязью всеми доступными способами, не гнушаясь любых даже самых черных методов. Конечно же он уже давно был объявлен «агентом госдепа» и данный месседж был широко растиражирован в массы прокремлёвскими изданиями и телеканалами. Его обливали зелёнкой, провоцировали, но, надо признать, он достойно выдержал искусственную травлю, организованную путинскими сподручными.

Апологетом Навального я точно не являюсь. Лет эдак пять назад Эдуард Лимонов весьма метко и нелестно высказался о феномене Навального: «Он нравится за свой «look», он — модель сезона. Навального выудили в интернете, где он торчит с самого первого дня и где он находится, вопреки здравому смыслу, в первой десятке иерархии. Вопреки здравому смыслу, потому что ЖЖ Навального замусорен скучнейшими «разоблачительными» документами, читать его просто невозможно, это все галиматья адвокатская. Раньше сутяги таскались по судам с потертыми, набитыми под завязку портфелями, судились со всем миром, а теперь вот можно стать модным сутягой, сидя в электронном мире. Навальный — модное пустое место.». Я лично не могу читать квадратные километры документов, выкладываемых Навальным в рамках антикоррупционных расследований. Скучно это всё, нудно и контрпродуктивно. Ну воруют и что с того? Разве этим кого-то удивишь? Разве это новость, претендующая на открытие Америки? Это же Россия, где воровали, воруют и будут воровать абсолютно при любом президенте. Что Навальный создал? Что он хочет и может построить? Критиковать власть любой дурак может, но есть ли в его программе конструктив? Способен ли он вообще хоть к какому-то созиданию, а не только заваливать суды бумажками? Вопросов к нему у меня очень много, а вот ответов на них нет.

Вполне предсказуем сценарий, что после отказа принять документы у Навального оброненное знамя главного оппозиционного политика в президентской гонке поднимет Ксения Собчак. Только вот Собчак в качестве оппозиционера проигрывает Навальному. Ксения – мажорка, дочь состоятельных родителей. Алексей – выходец из простой семьи, сделавший себя сам человек. Да и ведение корпоративов в момент президентской гонки это совсем неуместно для политика. Собчак всё-таки больше журналист, шоувумэн и медиаперсона, но никак не политик.

Зато теперь интересно будет наблюдать за тем, кто Навальный будет оправляться от полученного нокдауна. Оплеуха от ЦИК вышла весьма мощной. Я все-таки думаю, что Навальный не сломается, несмотря на все неприятности. У него есть ядерный электорат и настоящие идейные сторонники, готовые идти за своим лидером хоть в поход по Антарктиде. Полагаю, что Навальный продолжит окучивать оппозиционную поляну, овладевая умами протестного населения. Россия – страна жесткая и подлая, где о справедливости и мечтать не приходиться. Наверняка в 2024 году российские власти придумают очередную юридическую закорючку чтобы вытолкнуть Навального на обочину с шоссе президентской гонки. Навальный останется в политическом поле, но вот новизны ему явно будет не хватать. На одних разоблачениях далеко не уедешь.

Приходится констатировать в который раз, что давно замеченная тенденция в российской политике продолжается – всё живое должно быть превентивно закатано под асфальт. В стране должен быть только один политик – Владимир Владимирович. Все остальные должны плясать вокруг Путина и раболепно прислуживать перед ним, беспрекословно повинуясь всем указаниям из президентской администрации. «Управляемая демократия» во всей красе. Изучал Навальный кто и как обустраивает дачу Медведева, а в итоге сам попал в суд на дачу показаний. Участие Навального в президентской кампании придало бы выборам большую легитимность, да и сам интерес общества к предвыборной гонке был бы значительно выше, а так мы имеем очередные выборы Путина Путиным при отсутствии даже малейшего намека на хоть какую-то интригу.

А закончить статью хочется на веселой ноте. Фамилия «Навальный» — украинская. Корни у отца Алексея припятские. Главное, чтобы после волчьего билета от российской ЦИК Навальный не задумал перебраться на Украину, вдохновившись примером Саакашвили. Украина и так натерпелась от политических гастролёров. Прошу вас – не напоминайте Навальному о его происхождении. Пусть лучше адвокат Лёша остается в России и продолжит борьбу с чекистами, хоть и безрезультатную на данный момент.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»