Кто оплатит банкет?

Еще раз о газовых контрактах и Стокгольмском арбитраже.

22 декабря 2017 года в НАК «Нафтогаз України» заявили, что компания одержала победу в арбитражном споре с «Газпромом», об этом пишет Валерий Щербина на страницах «Левого Берега». На официальном сайте российского монополиста пока что отсутствуют комментарии относительно окончательного решения Стокгольмского арбитражного суда. В ответ на запрос РБК (российский медиа-ресурс) в «Газпроме» сперва от комментариев отказались. «Мы сначала читаем решение, а потом комментируем, не наоборот», — заявил пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

Позднее компания направила в РБК сообщение, в котором говорилось, что несмотря на звучавшие ранее заявления «Нафтогаза Украины», арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили бóльшую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа». Так кто же победил?

О чем спорили

Действующий контракт о поставках газа в Украину был подписан «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению между компаниями объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года — 52 млрд куб. м ежегодно. В 2012–2015 годы «Нафтогаз» сокращал отбор законтрактованных объемов. В ноябре 2015 года закупки российского газа были прекращены. В настоящее время Украина закупает реверсный газ из Европы.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже сиюня 2014 года. Предметом исков являются контракты напоставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках спора по поставкам газа приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay). «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа. Все это было предусмотрено контрактом.

Первоначальный объем исковых требований «Газпрома» составлял 4,5 млрд долларов за поставленный российский газ в ноябре-декабре 2013 года и в апреле-мае 2014 года. В июне 2014 года «Газпром», ссылаясь на положения контракта, ввел для «Нафтогаза» предоплату на поставки газа. Украинская компания тогда ответила иском в арбитраж на сумму 6 млрд долларов, потребовав не только установления рыночной цены на российское топливо, но возмещения переплаты за газ, который российский монополист поставлял в страну с 2011 года. В дальнейшем иски с обеих сторон увеличились до нескольких десятков миллиардов долларов.

Руководство «Нафтогаза» неоднократно заявляло о силе своей юридической позиции в Стокгольском арбитраже и считало, что в результате победы «»Газпрому» придётся выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок».

«Нафтогаз»: мечты сбываются?

В окончательном решении арбитражного суда, по данным «Нафтогаза», полностью отклонены исковые требования «Газпрома» на сумму 56 млрд долларов по положению «бери или плати» (которое устанавливает обязательство оплачивать неотобранные объемы газа) за период с 2009 по 2017 годы. Помимо этого, «Нафтогаз» успешно отстоял требование сократить в будущем годовые контрактные объемы поставок более чем в десять раз – до 5 млрд куб. м газа (минимальные годовые объемы составят 4 млрд куб. м газа).

Стокгольмский трибунал постановил, что «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Будущие поставки на указанные территории не будут иметь отношения к «Нафтогазу» до прекращения оккупации территорий на востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут учитываться в ежегодных контрактных объемах.

Ключевым решением стал пересмотр цены на российский газ для Украины.

«Нафтогаз» успешно отстоял требования о пересмотре в сторону снижения цены газа соответствии с рыночными условиями, а также компенсации за переплату за периоды после апреля 2014 года, когда «Нафтогаз» инициировал пересмотр цены. В частности, арбитражный суд уменьшил цену газа, который украинская компания получила от «Газпрома» во втором квартале 2014 г., на 27% с 485 долларов за 1000 куб м газа до 352 долларов.

Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд дол. на закупке газа, приобретенного в 2014-2015 годах. Нафтогаз оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа.

Арбитры также признали недействительными другие положения контракта, в частности, положение о запрете на реэкспорт, которое неправомерно запрещало осуществлять продажу газа за пределы Украины.

Ценовой вопрос — один из самых проблемных в этом арбитражном разбирательстве. Для нашей страны было принципиально важно заставить «Газпром» придерживаться при формировании цены котировок на европейских хабах. Это позволило бы «Нафтогазу» закупать газ по спотовым ценам на европейских хабах за вычетом издержек на его транспортировку. Можно предположить, что цена на российский газ для Украины будет ниже европейской реверсной цены.

У «Газпрома» своя правда

У российского «Газпрома» традиционно есть собственная трактовка арбитражного решения. После того, как о своей победе объявила украинская компания, «Газпром» заявил, что трибунал обязал НАК погасить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с сегодняшнего дня по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. При этом, в «Газпроме» сослались на отдельное решение суда от 31 мая, отметив, что арбитраж согласился с аргументами российской компании. В частности, говорится в сообщении, арбитраж тогда отказал украинской стороне в праве на пересмотр цены газа, действовавшей в период с мая 2011 по апрель 2014 года, а также во взыскании переплаты за этот период. Тогда же суд также установил обязательность применения положений «бери или плати» до окончания действия контракта, подчеркнули в компании.

Таким образом, «Нафтогаз» должен будет выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов «живых» денег. Кроме того, Украина обязана будет еще два года закупать российский газ. Поэтому говорить об однозначной победе «Нафтогаза» в арбитражном споре пока рановато.

Подобный долг — достаточно серьезная нагрузка для нашей страны. Данная сумма примерно соответствует годовой оплате за транзит российского газа. А основную часть прибыли «Нафтогаза», как известно, состаляют поступления от платежей за транзит. Значит, неизбежна индексация цен на газ для рядовых потребителей. Тем более, что на этом настивает и МВФ. Поэтому за победы «Нафтогаза», возможно, прийдется расплачиваться нам с вами.

Есть надежда на второй иск «Нафтогаза» к «Газпрому», согласно которому украинская компания требует выплаты от российского оппонента за нарушения по условиям транзитного договора. Сумма иска составляет 16 млрд долларов. До разрешения трибуналом транзитного спора, вероятнее всего, «Нафтогаз» никаких выплат российской стороне осуществлять не будет.

Дальнейшее развитие событий на украинско-российском «газовом» фронте можно спрогнозировать, если вспомнить простой факт: Стокгольмский арбитраж не присуждает победу — он пытается урегулировать спор.

Валерий Щербина, «Левый Берег»