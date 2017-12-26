Янукович, Байден, Майдан и российская пропоганда

Не только печеньки, чем мемуары Байдена помогают российской пропаганде.

Желание Джозефа Байдена оставить потомкам историю его вице-президентства в команде Барака Обамы похвально и полезно, пишет Тарас Клочко на страницах «Деловой Столицы». Однако, сам того не ведая, своими мемуарами Байден подыграл российской пропаганде/

В ноябре этого года свет увидели мемуары Джозефа Байдена «Пообещай мне, папа», и лишь под конец года содержание книги докатилось и до Украины. А нашей стране посвящена достаточно большая часть воспоминаний бывшего вице-президента США. Речь идет, разумеется о Революции Достоинства, бегстве Януковича и о том, как новая украинская власть в крайне непростой ситуации справлялась с новыми вызовами.

Немудрено, что цитаты из воспоминаний Байдена в конце концов разлетелись по Украине и России в виде новостей, главной из которых оказалась о том, что именно звонок Байдена заставил Виктора Януковича бежать из страны.

По словам бывшего вице-президента США, он достаточно часто звонил Януковичу во время Майдана, а последний их разговор произошел «в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон».

«Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел. Я напомнил ему, что его единственными реальными сторонниками были политические покровители и манипуляторы в Кремле и что ему не стоит ожидать, что русские друзья спасут его от этой катастрофы. Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день – благодаря мужеству и решимости протестующих, – и контроль над государством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк», – написал Байден.

Разумеется, российские пропагандисты вцепились в вышеприведенный фрагмент книги (правда в несколько урезанном виде), трансформировав его в новости с заголовками наподобие: «Байден рассказал, как выгнал Януковича с Украины». То есть акцент тут же был смещен с «мужества и решимости протестующих» на роль официального Вашингтона, дескать это не украинцы выгнали Януковича из Украины, а коварный Госдеп.

Как оказалось, мемуары Байдена чудесным образом вписались в кремлевско-пропагандистскую версию украинской Революции Достоинства, дескать эта революция, как и предыдущий Помаранчевый Майдан, была целиком и полностью инспирирована главным геополитическим соперником России. И, разумеется, сделано это было исключительно с целью ослабить Святую Русь. Ну а украинский народ – лишь жертва манипуляций подлых американцев.

И тут возмущенные украинцы могли бы упрекнуть Байдена в том, что он оказался не до конца объективен. Выражаясь марксистско-ленинской терминологией, не в полной мере осознал роль народных масс в успехе революции, и не развил достаточно тему «мужества и решимости» протестующих», упомянув ее лишь вскользь.

Однако, по большому счету, все упреки в адрес Байдена будут выглядеть глупо и эгоцентрично. Он ведь писал книгу о себе, а не об украинцах и их Майдане, а потому имел полное право сместить фокус внимания на собственную персону и американское государство, которое он в какой-то степени олицетворял. Ну, а о том, что это вполне естественное искажение исторической картины, будет использовано российской пропагандой, американский политик вряд ли вообще задумывался. И дело тут не в том, что, «все американцы тупые» (в чем с легкой руки одного недавно почившего в бозе сатирика абсолютно уверены россияне), и не в том, что лично Байден недальновидный политик, скорее всего тут сказалась специфика мышления человека, живущего в свободной стране.

Если вдруг Владимир Путин решит осчастливить россиян собственноручно написанной книжкой (чего почти наверняка не произойдет, поскольку для Владимира Владимировича такие интеллигентские штучки очень нехарактерны), то книга эта станет новым «Святым писанием» и не меньше, и будет содержать только «истины в последней инстанции». Байден же, работая над мемуарами, описывал прежде всего свое личное видение ситуации, изначально не претендуя не только на истину в последней инстанции, но даже не на полноту написанной картины. Ведь мемуары – это всегда лишь одна из многих правд, что совсем непонятно для россиян, и не всегда очевидно для украинцев. Но поскольку наши соотечественники к жизни в условиях «многоистинности» привычны несколько больше, чем россияне, то и обижаться на Байдена не будут, во всяком случае не должны.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»