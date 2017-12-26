Симферополь потряс мощный взрыв

Взрыв был слышен за десятки километров от города. В некоторых частях города жители заметили дым и ощутили сейсмическую волну, как при землетрясение.

Жителей города Симферополь в оккупированном и аннексированном Крыму сегодня напугал мощный взрыв. Взрыв был слышан практически во всех концах города, в некоторых частях города он сопровождался сейсмической волной, как при землятресении. Отголоски этого взрыва были слышны даже Белогорске находящемся на расстоянии 50 км от города, и как сообщили позже в Балаклаве, которая находится почти в сотне километров рядом с Севастополем.

«Около получаса назад в разных районах столицы Крыма были слышны два сильных хлопка, Очень похожих на взрывы», – сообщают жители города в различных группах в соцсетях.

Сетевые группы симферопольцев бурно обсуждают случившееся. Сообщают, что в некоторых частях города был замечен дым.

«После них в небе остался белый след, как от ракеты или боевого самолета. Хотя не исключена версия с наземным происхождением хлопков, один из которых был заметно слабее», – пишут в соцсетях.

Симферопольцы гадаю, чем был вызван это взрыв: крушением самолета, взорвавшейся в небе ракетой или виновником такого потрясения является метеорит.

«Гуляй Поле»