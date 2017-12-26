Следствию не удалось установить личности убийц Павла Шеремета

Тем временем материалы следственного дела были засекречены.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев констатирует отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

«К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены», – заявил он.

На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это об отсутствии продвижения в деле, Князев просто повторил свой ответ.

Относительно факта засекречивания судебных решений по указанному делу, Князев отметил, что соответствующее решение было принято не только в деле Шеремета, но и в ряде других расследований, как сообщает «Украинская Правда». А сделано это, по словам главы полиции, «чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие».

Как известно, журналисту и одному из руководителей «Украинской правды» Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

«Гуляй Поле»