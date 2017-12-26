ВТО наложит на Россию штраф за протекционизм

ЕС и ВТО признали эмбарго на импорт мяса наложенный из-за африканской чумы свиней в 2014 году – протекционистским действием направленным на недобросовестное устранение конкуренции на внутреннем рынке.

ЕС выставит России счет за свинину на 1,4 млрд евро. Евросоюз призовет ВТО наложить на РФ штраф за протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней.

Европейский Союз 3 января 2018 года официально обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой наложить на Россию штраф в размере 1,39 миллиарда евро за недобросовестное устранение конкуренции на внутреннем рынке.

«Подобный протекционизм многим россиянам, особенно аграриям, явно по душе, но он противоречит правилам ВТО. А Россия вступала в эту организацию в том числе и для того, чтобы иметь механизмы для защиты своих экспортеров от протекционизма и дискриминации на внешних рынках. Поэтому не стоит удивляться, если теперь к этим же механизмам прибегает другой член ВТО — Евросоюз», – сообщает «Deutsche Welle».

Россия, конечно же, имела полное право и даже обязанность принять меры ветеринарной защиты своей территории от этой неизлечимой для свиней (и безопасной для человека) болезни. Однако она приостановила поставки не просто из соответствующих хозяйств, не из отдельных регионов соседних стран, а, повторим, сразу из всего Евросоюза, закрыв рынок РФ в том числе для того самого хамона, который засаливают и вялят в далекой Испании за тысячи километров от мест вспышки АЧС.

«Подобная реакция российской стороны выглядела абсолютно несоразмерной и сразу же наводила на мысль, что речь тут идет не о легитимной защитной мере, а об откровенном протекционизме. Тем более что Беларусь (откуда АЧС, придя из России, и попала на восток Польши) Россельхознадзор в то же самое время закрывать не стал, ограничившись лишь запретом на поставки из отдельных белорусских хозяйств», – пишет «Deutsche Welle».

В Брюсселе считают: раз российская сторона неправомерно ввела в январе 2014 года тотальный запрет на импорт свинины из стран ЕС, значит, она должна возместить ущерб от своего нелегитимного решения. А в качестве конкретной суммы был взят общий объем поставок европейской свинины в РФ за 2013 год.

«Гуляй Поле»