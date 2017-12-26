Только четверть молодых украинцев желает эмигрировать

Такие результаты получены в ходе социологического исследования среде украинской молодежи, по вопросу желания жить в другой стране.

Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центр «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine провели исследование взглядов и оценок современной украинской молодежи.

Авторы проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» отмечают, что по данным их исследования, большинство украинской молодежи (72 процента) не желает переехать в другое государство и оставить Украину на срок более шести месяцев. В то же время каждый четвертый молодой украинец демонстрирует желание эмигрировать.

«На первый взгляд, положительный тренд, 72 процента не хотят. А ведь 25 процентов – хотят. Учитывая, что сейчас молодежи в возрасте 14-29 лет – восемь миллионов, то 25 процентов – это уже не так и мало. Однако эти желания – различной интенсивности. Именно целенаправленно и навсегда уехать хотят только пять процентов», – объясняет координатор проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» Екатерина Зарембо в интервью «Deutsche Welle».

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено 4 фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

«Гуляй Поле»