Молодые люди в Украине не смотрят российское телевидение

Такие результаты получены в ходе социологического исследования среде украинской молодежи, по вопросу влияния российских масс-меда на молодых людей.

Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центр «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine провели исследование взглядов и оценок современной украинской молодежи.

Авторы проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» отмечают, что сейчас влияние российского телевидения и интернет-сайтов на украинскую молодежь минимален. 49 процентов респондентов смотрят украинское телевидение и только 2 процента – русский. Даже на востоке и юге Украины сохраняется существенная разница: украинское телевидение там популярно среди 30 и 37 процентов опрошенных молодых украинский соответственно, тогда как русское – только среди четырех и одного процента.

«После начала агрессии влияние России в Украине существенно уменьшился. При этом есть немало украинских СМИ, которые транслируют пророссийские позиции, как иногда говорят «зрадофильськи», которые искривляют информацию, не являются честными СМИ. Поэтому это не значит, что если молодежь не слышит российские СМИ, то она от их влияния полностью сохранена», – объясняет координатор проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» Екатерина Зарембо в интервью «Deutsche Welle».

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено 4 фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

«Гуляй Поле»