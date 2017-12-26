Украинская молодежь больше всего доверяет церкви, волонтерам и армии

Такие результаты получены в ходе социологического исследования среде украинской молодежи, по вопросу доверия.

Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центр «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine провели исследование взглядов и оценок современной украинской молодежи.

Больше всего молодежь доверяет церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86). Впрочем, показательно, что ни одна из позиций не смогла преодолеть средней отметки в 3 балла на общенациональном уровне, то есть приблизиться к отметкам 4 (скорее доверяю) и 5 ​​(полностью доверяю).

В тоже время украинская молодежь больше всего не доверяет именно институтам государственной власти. По 5-балльной шкале, где 1 – это полное недоверие, а 5 – полное доверие, низкие показатели доверия среди молодых украинский имеют Верховная Рада (1,81), политические партии (1,85) и Кабинет министров (1,87).

«Это означает, что политическая система после очередного Майдана не смогла измениться в соответствии с ожиданиями молодежи. Как имели низкий уровень доверия политические институты среди населения – так и имеют в дальнейшем. По сути, не произошло преодоления системы, которая была в прошлом», – объясняет координатор проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» Екатерина Зарембо в интервью «Deutsche Welle» .

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено 4 фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

«Гуляй Поле»