Украинская молодежь больше всего опасается коррупции и войны

Такие результаты получены в ходе социологического исследования среде украинской молодежи, по вопросам страхов которые испытывают молодые люди.

Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центр «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine провели исследование взглядов и оценок современной украинской молодежи.

Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37 процентов) и война в регионе или в мире (36 процентов). Поэтому следуют серьезные проблемы со здоровьем (34 процента) и социальная несправедливость и безработица (32 процента).

«Но вместе с этим мы видим такую ​​латентную толерантность к коррупции. С одной стороны, молодежь хочет побороть коррупцию, а с другой – она ​​является частью коррупции и принимает в ней участие. На фокус-группах наши участники говорили, что коррупция окружает людей с детства и соответственно производится определенное такое приспособление к ней. Речь идет, прежде всего, о бытовой коррупции, коррупции в школах, больницах, госучреждениях», – отмечает в интервью «Deutsche Welle» координатор проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» Екатерина Зарембо.

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено 4 фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

«Гуляй Поле»