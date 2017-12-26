К России применяют не только санкции, но и штрафы

Что означает для России получить штраф от ВТО на фоне всех ее бед.

Почему ЕС выставит России счет за свинину на 1,4 млрд евро. Евросоюз призовет ВТО наложить на РФ штраф за протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней. «Deutsche Welle» разбиралась в конфликте, напоминающем историю с турецкими помидорами.

Пармезан и хамон стали в России своего рода символами «санкционки». С итальянским сыром все правильно: он действительно попал под российские контрсанкции, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным 6 августа 2014 года в ответ на введенные неделей раньше секторальные экономические санкции ЕС. А вот испанскому свиному деликатесу путь на российские прилавки был перекрыт на полгода раньше, еще до вооруженного конфликта на востоке Украине.

Что общего у испанского хамона и турецких помидоров

Так что хамон, вопреки широко распространенному заблуждению, является жертвой не «войны санкций», а российского протекционизма. И именно по этой причине Европейский Союз 3 января 2018 года официально обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой наложить на Россию штраф в размере 1,39 миллиарда евро, о чем агентству Reuters стало известно 20 декабря.

Чтобы получше разобраться в этом конфликте, стоит вспомнить историю с турецкими помидорами. Формально запрет на их поставки в РФ стал частью того экономического наказания, которому Москва подвергла Турцию за сбитый ею в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Однако после того, как президент Путин меньше чем через год простил своего извинившегося турецкого коллегу Эрдогана и часть санкций снял, запрет на импорт турецких помидоров продолжал еще долго действовать, а затем был снят лишь частично.

Чем дольше помидоры не пускали в Россию, тем яснее становилось: происходит это вовсе не из-за потери самолета и гибели летчика. Эти трагические события стали всего лишь поводом для проведения политики, направленной на то, чтобы поддержать отечественных овощеводов, избавив их от лишней конкуренции.

Подобный протекционизм многим россиянам, особенно аграриям, явно по душе, но он противоречит правилам ВТО. А Россия вступала в эту организацию в том числе и для того, чтобы иметь механизмы для защиты своих экспортеров от протекционизма и дискриминации на внешних рынках. Поэтому не стоит удивляться, если теперь к этим же механизмам прибегает другой член ВТО — Евросоюз.

Несоразмерные меры Россельхознадзора

И тут мы возвращаемся к истории, в которой роль турецких помидоров исполняет европейская свинина, а поводом перекрыть ей доступ на российский рынок и избавить отечественных животноводов от лишней конкуренции стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на восточной границе Польши и в странах Балтии. Воспользовавшись этим предлогом, Россельхознадзор 25 января 2014 года закрыл российские границы для свиной продукции из всех 28 стран ЕС.

Россия, конечно же, имела полное право и даже обязанность принять меры ветеринарной защиты своей территории от этой неизлечимой для свиней (и безопасной для человека) болезни. Однако она приостановила поставки не просто из соответствующих хозяйств, не из отдельных регионов соседних стран, а, повторим, сразу из всего Евросоюза, закрыв рынок РФ в том числе для того самого хамона, который засаливают и вялят в далекой Испании за тысячи километров от мест вспышки АЧС.

Подобная реакция российской стороны выглядела абсолютно несоразмерной и сразу же наводила на мысль, что речь тут идет не о легитимной защитной мере, а об откровенном протекционизме. Тем более что Беларусь (откуда АЧС, придя из России, и попала на восток Польши) Россельхознадзор в то же самое время закрывать не стал, ограничившись лишь запретом на поставки из отдельных белорусских хозяйств.

Запрет отменен, но продовольственное эмбарго сохраняется

В результате Евросоюз пожаловался в ВТО, где дело рассмотрел апелляционный орган, который признал, что принятые российской стороной ограничительные меры, действительно, были несоразмерными и должны быть отменены. И вот, спустя почти четыре года, Россельхознадзор фактически признал, что действовал тогда неправомерно: 6 декабря 2017 года он опубликовал на своем сайте сообщение о том, что все его указания, касающиеся данного дела, утратили силу.

Соответственно, пояснил далее Россельхознадзор, «поставки живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, могут быть возобновлены со всей территории Европейского союза». Исключение составляют перечисленные далее «неблагополучные по данному заболеванию» административные территории в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также Сардиния в Италии, где с АЧС не могут справиться вот уже многие годы (как, собственно, и в самой России). Короче говоря, российское ведомство наконец-то приняло корректное профессиональное решение, соответствующее правилам ВТО.

Следует рассмотреть некоторые аспекты современного состояния России, что было понятно, чем на самом деле грозит штраф ВТО накладываемый на Россию. После аннексии Крыма Москва ставила перед собой цели, прямо или косвенно связанные с Западом, констатировал еще в начале года политолог Иван Преображенский.

Чего добился и не добился Кремль за три года после аннексии Крыма

Почти уже четыре года назад, в конце февраля 2014-го, Кремль взял курс на аннексию Крыма. Организовать ее так, чтобы переход полуострова под российское управление признало мировое сообщество, не удалось. Вопреки заявлениям российских «геополитиков», рассматривавших Крым исключительно как стратегически важную военную базу, не привела она и к укреплению обороноспособности РФ.

Так специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции будут оставались в силе, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Он так же назвал уходящий год наиболее кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

Помимо того, что санкции в отношении России должны сохраняться, Волкер подчеркнул ошибочность впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел. Волкер констатировал рост эскалации конфликта и напрямую связал его с предстоящими в России выборами. По его мнению таким образом Владимир Путин создает условия, что бы показать свою значимость в «защите русских».

«Это абсолютно неправильно. 2017 год был самым жестоким годом. Количество нарушений прекращения огня увеличилось, а число убитых гражданских лиц было самым высоким с начала боевых действий. К этому нужно добавить крах экономики и инфраструктуры, что сделало людей более уязвимыми», – сказал Волкер.

По словам спецпредставителя США, необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Также Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

«Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения», – отметил Волкер.

Признание

Первой целью Кремля после аннексии Крыма, разумеется, было международное признание нового статуса полуострова и города Севастополя. При этом российские власти не скрывали, что «играют в долгую». И действительно: после референдума в Крыму, на котором — в присутствии российских войск — большинство крымчан высказались за присоединение к России, прошло уже без малого три года. При этом результаты этого народного голосования так никем и не признаны, включая даже ближайших российских союзников.

Другой поставленной задачей было добиться признания со стороны максимально широкого круга политиков и лидеров общественного мнения на Западе. Однако провал и тут. Хотя круг симпатизантов Москвы широк, они не торопятся с громкими заявлениями. Тот же чешский президент Милош Земан в своих умеренно позитивных оценках референдума до признания его итогов ни разу не доходил. Дональд Трамп, на которого в Кремле возлагали немало надежд, призвал вернуть Крым Украине и наложил дополнительные пакеты санкций. Москве осталось радоваться разве что тому, что на ее стороне ультраправый кандидат в президенты Франции Марин ле Пен.

Хотя, лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен недавно выразила надежду на победу Владимира Путина в президентских выборах в РФ и предложила «заменить» Евросоюз на «Союз европейских наций», об этом она заявила во время съезда правых партий в Праге, информирует «Украинская Правда» со ссылкой на Le Monde.

Участники съезда приветствовали победу в Австрии ультраправой Партии свободы, назвав ее «историческим событием». Ле Пен, в своем выступлении, выразила надежду, что выборы в Европарламент в 2019 году позволят тем, кто выступает за «Союз европейских наций» стать большинством в представительном органе.

«Я думаю, что европейские выборы могут привести к реальным изменениям в политической ситуации в Европе и даже позволить тем, кто выступает против Европейского Союза и которые являются защитниками Европы наций и свобод получить большинство в рамках будущего созыва», — заявила она.

Затем лидер НФ поддержала президента России Владимира Путина, который баллотируется на еще один президентский срок в марте 2018 года.

«Что касается Национального фронта , мы, конечно, хотим победы Владимира Путина. Потому что мы считаем, что Франция и Россия должны улучшить свои дипломатические отношения», — сказала она.

Как известно, лидеры правых партий Европы, включая Марин Ле Пен и Гирта Вилдерса, встретились на конференции в Праге, которая проходила на фоне протестов.

Единственное, в чем, пожалуй, удалось убедить значительную часть западного истеблишмента, это в том, что вернуть полуостров Украине теперь будет нелегко, даже если бы Россия и пошла на это. Ведь в Киеве есть свои «штатные радикалы», которые заявляют о желании очистить Крым от «ватников». Западу же новая гуманитарная катастрофа не нужна.

В тоже время администрация президента США активно работает над «Кремлевским докладом», об этом сообщил в интервью «КомерсантЪ» эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. К составлению этого доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств. В конце января этот доклад будет представлен

В тоже время администрация президента США активно работает над «Кремлевским докладом», об этом сообщил в интервью «КомерсантЪ» эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. К составлению этого доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств. В конце января этот доклад будет представлен

«Этот доклад – ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины. О том, насколько они встревожены, говорит тот факт, что за принятие CAATSA проголосовало абсолютное большинство членов обеих палат Конгресса, как демократов, так и республиканцев. Все они сочли необходимым дать России сильный отпор», – заявил Дэниел Фрид.

Так же эксперт подчеркнул, что хотя попадание фамилии того или иного лица из России в список доклада не означает, что к нему применят санкции, тем не менее сам факт попадание в этот список – увеличивает риски для его фигуранта. Многие члены Конгресса решительно настроены превратить список из «Кремлевского доклада» в новый санкционный список.

Преодоление последствий

Фактическое отсутствие успехов в деле признания российского статуса Крыма, весьма возможно, связано с тем, что его не удалось превратить и в привлекательную «витрину» России. Даже по данным официальной российской статистики нельзя сказать, что полуостров живет сейчас заметно лучше, чем до 2014 года. Мост в Крым недостроен, дорог как не было, так и нет, а аресты по обвинению в коррупции на полуострове — обычное дело.

Чудовищным любой нормальный человек признает и попытку отвлечь внимание мирового и украинского сообщества от Крыма через дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Тысячи погибших, более полутора миллиона беженцев, из которых большинство — те самые русскоязычные, которых Россия якобы пыталась защитить — не слишком ли большая цена для отвлекающего маневра кремлевских циников? Вдобавок появились два марионеточных нежизнеспособных квазигосударства, судьбу которых, судя по всему, придется решать десятилетиями.

Параллельно Россия вынуждена преодолевать последствия введения Западом санкций как против самой страны, так и против отдельных компаний и физических лиц. В Москве, разумеется, радостно рапортуют, что антисанкции наносят тому же Евросоюзу вред едва ли не больший. Но в реальности проблемы технологического отставания и трудности с кредитованием экономики сохраняются. И, несмотря на свою браваду, каждые полгода Кремль по неформальным каналам пытается добиться если не отмены, то хотя бы частичного пересмотра санкций. Также, надо сказать, безрезультатно.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп одобрил новые санкций в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает «Politico» со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.

«Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету», — сказал источник.

В российского внешнеполитического ведомства (МИД России) назвали эти обвинения голословными. МИД России подчеркивает, что договор стало важной вехой на пути отказа от стереотипов «холодной войны». Заключение Договора сыграло существенную роль в укреплении европейской и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с ним ликвидированы два класса ракетно-ядерных вооружений. Был сделан важный шаг в деле ядерного разоружения.

«Вместе с тем с сожалением отмечаем, что так и не удалось реализовать предложенную Россией в 2007 году инициативу по приданию режиму Договора о РСМД универсального характера. Тем самым можно было бы избежать нарастания проблем и негативных тенденций, связанных с ракетным распространением», – говорится в опубликованном сообщении.

В МИД России настаивают, что все три десятилетия Россия сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. МИД России подчеркивает, что добивается того же от США, достаточно вольно трактующих, по мнению российского внешнеполитического ведомства, существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения.

«Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия Договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры. Готовы вести с США деполитизированный, профессиональный диалог по существу накопившихся вокруг него проблем. Однако не приемлем попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне», – подчеркивают в сообщении.

Заявлении МИД России исходит из предположения важности совместных с американской стороной усилий по поддержанию жизнеспособности Договора.

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон накануне в интервью «Коммерсанту» заявил, что Москва, несмотря на соглашения, заключенные еще во времена холодной войны, продолжает «изготавливать и развертывать ракетную систему».

«Администрация президента Трампа считает Договор о РСМД краеугольным камнем международной безопасности и стабильности. Он имеет огромное значение для регулирования отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также для наших союзников и партнеров по всему миру, которые ценят ограничения, которые договор накладывает на гонку вооружений, и видят в нем символ приверженности двух ведущих ядерных держав делу контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Ликвидировав целый класс самых дестабилизирующих вооружений, Договор о РСМД сыграл ключевую роль в установлении и укреплении стратегической стабильности после окончания холодной войны. Сегодня, когда в отношениях между США и Россией возросла напряженность, Договор о РСМД и другие соглашения в области контроля над вооружениями играют критически важную роль в обеспечении прозрачности и предсказуемости наших отношений, а также в предотвращении развития опасно дестабилизирующей гонки вооружений», – отметил Шеннон в своем заялении.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что в ответ на нарушение Россией договора, Вашингтон будет изучать варианты возможного военного решения. США уже изучают вопрос создания системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения Договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет.

Геополитический триумф?

В Москве принято говорить, что, прибирая к рукам Крым, Россия только защищалась от США и НАТО. Ее целью было ослабить влияние американцев на европейские дела, а заодно и сам Североатлантический альянс. И это один из пунктов, где, можно сказать, Кремлю повезло: курс Дональда Трампа на изоляционизм привел к ослаблению сотрудничества США и ЕС. Однако, радовались в Кремле недолго.

Что же касается НАТО, то его российские конспирологи не просто укрепили, а чуть ли не спасли. Альянс переживал трудные время в связи с тем, что не был приспособлен для борьбы с международным терроризмом. Других серьезных угроз просто не было. И тут такая удача – агрессия со стороны России. В итоге финансирование военного союза растет, его батальоны переброшены к границам РФ. Даже маленькая Черногория рвется в НАТО, несмотря на предельно жесткое российское давление, вплоть до предполагаемой попытки организации госпереворота.

Особую интригу добавляет решение администрации Трампа о выделении Украине летального вооружения, включая противотанковые комплексы, которое не лишено дьявольского «символизма», пишет на своей странице в Facebook один из основателей «Украинского института Будущего» – Тарас Березовец. И в этом тоже изрядная доля американского юмора. Владимир Путин обожает символизм, приуроченный к праздничным датам. Например, резко увеличить обстрелы на День независимости Украины. Но еще больше он обожает устраивать обострение на религиозные праздники. Решение Трампа это не что иное как симметричный ответ, поскольку о нем стало известно в аккурат накануне протестантского Рождества.

Решение администрации Трампа о выделении Украине летального вооружения, включая противотанковые комплексы, не лишено сим… Опубліковано Taras Berezovets 23 грудня 2017 р.

По данным ABC News, общая стоимость контракта составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. При экспорте стоимость 1 комплекса Javelin составляет порядка $170 тыс, 1 ракеты порядка $100 тыс. Так что закупаемые противоракетные комплексы вполне могут оказаться системами Javelin, поскольку вкладываются в упомянутый бюджет.

Контракт стал ответом администрации Трампа на провал переговоров Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Во время последней встречи Сурков отклонил 26 из 29 предложений американцев. И вот мы уже видим ответ. К чести Волкера, он предупредил Суркова, что провал переговоров может привести к решению о выделении Украине летального оружия. Самое смешное, что отвечать Путину нечем. В Кремле с содроганием ожидают итогов расследования о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США в начале февраля. За этим неминуемо последует новый пакет персональных санкций. А полей, на которых американская администрация готовит сюрпризы, еще ой как много.

Банкротство, как индикатор состояния экономики

В тоже время в России был опубликован доклад о ситуации с банкротством юридических лиц. Этот доклад подготовил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Самый главный вывод исследования – число банкротств в России в III квартале 2017 года, в целом, выросло на 12,4% относительно аналогичного периода прошлого года, максимально приблизившись к отметкам октября 2009 года. В посткризисный период, после 2008 года в России наблюдался резкий скачок числа банкротств, тогда вместо политики либерализации экономики был выбран вектор усиления государственного вмешательства в экономические процессы. Представленная в докладе интенсивность и динамика банкротств – яркая иллюстрации реализации этой политики в сфере экономики.

Во-первых, ситуация с ростом банкротств в российской экономике развивается на фоне:

1. Отсутствия позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов.

2. Политики весьма консервативного снижения ключевой ставки.

Во-вторых интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях:

1) В строительстве сохраняется наиболее негативная динамика – вновь обновлены исторические максимумы.

2) В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям.

3) В транспорте и связи интенсивность по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась.

4) В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне;

5) лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии зафиксировано сокращение числа юрлиц-банкротов. Впрочем, в металлургической отрасли такое сокращение может быть объяснено существенным сокращением самой отрасли в прошлые годы начиная с кризисного 2008 года.

В-третьих, если рассмотреть список двадцати крупнейших по выручке банкротов, то обнаружим, что семь из них сосредоточены в сфере торговли, а три – в производстве ювелирных изделий.

И последнее, среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам III квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях. Это обстоятельство уже привело к серьезным проблемам формирования федерального бюджета России, особенно в части растущих региональных долгов.

Если добавить проблемы российского банковского сектора экономики, где встает вопрос о санации кредитно-финансовой отрасли, в целом – то получается просто великолепнейшая картина плачевного состояния экономики, на фоне которого Владимир Путин заявил о своем участии в выборах.

Отметим, что о тенденция проблем в банковском секторе предупреждали еще 5 лет назад. В тот период все эти негативные тенденции уже проявили себя во всей своей красе: рост доли государства в банковском секторе; проблемные кредитные портфели, в частности, интенсивный рост неплатежей по кредитам; отсутствие четкой законодательной базы в кредитно-финансовой сфере и многое другое. Теперь для российских властей настало время пожинать плоды своей «бурной» деятельности, а особенно своей – бездеятельности…

Вместо реальных мер оздоровления экономики в России предлагают переложить нагрузку на конечного потребителя, повысив ставку НДС или введя налог с продаж. Все это как ожидается приведет к росту инфляции и расширению серого сектора экономики.

В настоящее время все эти тенденции усилены действующими против России санкциями, а в большей степени – российскими антисанкциями. В этих условия можно ожидать даже бунта региональных элит против политики федерального центра, на сегодняшний день все ограничивается местным саботажем.

Итоги

Таким образом, за почти четыре года не решена практически ни одна задача из тех, которые ставил перед собой Кремль после аннексии Крыма. Это, конечно, не полное поражение российской политики, поскольку принимаемые Западом меры для того, чтобы заставить Москву уступить, также оказались неэффективными. Но и о том, что «Путин всех переиграл» говорить явно не приходится.

А что же это тогда за штраф в размере почти 1,4 млрд евро, выплаты которого Евросоюз начнет добиваться от России с самого начала 2018 года? В Брюсселе считают: раз российская сторона неправомерно ввела в январе 2014 года тотальный запрет на импорт свинины из стран ЕС, значит, она должна возместить ущерб от своего нелегитимного решения. А в качестве конкретной суммы был взят общий объем поставок европейской свинины в РФ за 2013 год.

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»