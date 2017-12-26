Украинская молодежь и российский великодержавный шовинизм

В России и Украине недавно провели социологические опросы.

В Украине исследовали настроения среди молодежи, выясняли насколько украинская молодежь довольна окружающей реальностью, с чем связаны ее чаяния и что вызывает недовольство. В России социологический опрос мониторил патриотические настроения населения и самоосознание места россиян в мире.

Украинские реалии

Поколение Z: кому и почему не доверяет украинская молодежь? Борьба с коррупцией – главное требование к правительству 70 процентов опрошенных молодых украинский. Больше всего молодежь доверяет церкви и волонтерам, а меньше всего – политическим партиям и Верховной Раде. Почему так?

Как относится и чего ожидает украинский молодежь от ситуации в Украине, конфликта с Россией, своего будущего, образования и карьеры? Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центр «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine провели исследование взглядов и оценок современной украинской молодежи, пишет «Deutsche Welle».

Проект под названием «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» сосредоточился на молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. По словам авторов исследования, именно в этой возрастной группе есть и ровесники независимости, и те, кто на десятилетия от нее младший. Также есть те, кто участвовал или был свидетелем Оранжевой революции и революции достоинства, и те, кто во время обеих событий был еще ребенком.

Таким образом, в этом возрастном диапазоне сейчас оказались почти восемь миллионов человек – это примерно пятая часть населения Украины.

Что требует молодежь?

Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37 процентов) и война в регионе или в мире (36 процентов). Поэтому следуют серьезные проблемы со здоровьем (34 процента) и социальная несправедливость и безработица (32 процента).

Перечень требований молодых Украинская к правительству возглавляет борьба с преступностью и коррупцией. 70 процентов респондентов считают, что правительство должно заниматься прежде всего именно этой проблемой.

«Но вместе с этим мы видим такую ​​латентную толерантность к коррупции. С одной стороны, молодежь хочет побороть коррупцию, а с другой – она ​​является частью коррупции и принимает в ней участие. На фокус-группах наши участники говорили, что коррупция окружает людей с детства и соответственно производится определенное такое приспособление к ней. Речь идет, прежде всего, о бытовой коррупции, коррупции в школах, больницах, госучреждениях», – отмечает в интервью «Deutsche Welle» координатор проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» Екатерина Зарембо.

Кроме того, довольно существенное расхождение в отношении молодежи к различным проблемам наблюдается по регионам Украины. На севере критически негативно к взяточничеству относятся более 50 процентов опрошенных, в Киеве – таких лишь 19 процентов, а на востоке Украины – 15 процентов. В целом же только треть молодых Украинская считает, что взяточничество никогда нельзя оправдать.

Кому не доверяет молодежь?

Украинская молодежь больше не доверяет именно институтам государственной власти. По 5-балльной шкале, где 1 – это полное недоверие, а 5 – полное доверие, низкие показатели доверия среди молодых украинский имеют Верховная Рада (1,81), политические партии (1,85) и Кабинет министров (1,87).

«Это означает, что политическая система после очередного Майдана не смогла измениться в соответствии с ожиданиями молодежи. Как имели низкий уровень доверия политические институты среди населения – так и имеют в дальнейшем. По сути, не произошло преодоления системы, которая была в прошлом», – объясняет Екатерина Зарембо.

Больше всего молодежь доверяет церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86). Впрочем, показательно, что ни одна из позиций не смогла преодолеть средней отметки в 3 балла на общенациональном уровне, то есть приблизиться к отметкам 4 (скорее доверяю) и 5 ​​(полностью доверяю).

Влияют российские СМИ в украинскую молодежь?

Авторы проекта «Украинский поколения Z: ценности и ориентиры» отмечают, что сейчас влияние российского телевидения и интернет-сайтов на украинскую молодежь минимален. 49 процентов респондентов смотрят украинское телевидение и только 2 процента – русский. Даже на востоке и юге Украины сохраняется существенная разница: украинское телевидение там популярно среди 30 и 37 процентов опрошенных молодых украинский соответственно, тогда как русское – только среди четырех и одного процента.

«После начала агрессии влияние России в Украине существенно уменьшился. При этом есть немало украинских СМИ, которые транслируют пророссийские позиции, как иногда говорят «зрадофильськи», которые искривляют информацию, не являются честными СМИ. Поэтому это не значит, что если молодежь не слышит российские СМИ, то она от их влияния полностью сохранена», – объясняет Зарембо.

Хочет молодежь эмигрировать?

По данным исследования, большинство украинской молодежи (72 процента) не желает переехать в другое государство и оставить Украину на срок более шести месяцев. В то же время каждый четвертый молодой украинец демонстрирует желание эмигрировать.

«На первый взгляд, положительный тренд, 72 процента не хотят. А ведь 25 процентов – хотят. Учитывая, что сейчас молодежи в возрасте 14-29 лет – восемь миллионов, то 25 процентов – это уже не так и мало. Однако эти желания – различной интенсивности. Именно целенаправленно и навсегда уехать хотят только пять процентов», – рассказывает Екатерина Зарембо.

При этом, по ее словам, больше молодежи хочет выехать из тех регионов, где возможностей больше, в частности из Киева. Тогда как на востоке Украины, где возможностей гораздо меньше и «показатель счастья» гораздо ниже, уехать хотят меньше. Это связано, прежде всего, определенным непониманием возможностей переезда и низким уровнем знания иностранных языков.

Наиболее популярными государствами, в которых молодые украинцы хотели бы переехать являются Германия (18 процентов), США (15 процентов) и Польша (12 процентов). По мнению авторов исследования, Германия воспринимается украинской молодежью как фундамент благосостояния в Европе, Берлин активно вовлечен в регулирование конфликта на востоке Украины.

Кроме того, позиция Германии в отношении мигрантов тоже наталкивает молодежь на мысль, что там можно попробовать счастья. В тоже время больше половины молодых украинский выражает оптимизм относительно будущего страны. 58 процентов опрошенных считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем текущая ситуация. 20 процентов убеждены, что ситуация останется неизменной, и только 5 процентов респондентов ожидают ухудшения.

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено 4 фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

Опросы основывается на методологии Shell Youth Study, которое проводится в Германии с 1953 года. Аналогичные исследования также проводились на Балканах, странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Российские реалии

В тоже время был проведен социологический опрос среди россиян. Выяснялся уровень гордости за свою страну и самоосознание россиянами своего места в мире. Как уже писало «Гуляй Поле» – великодержавные настроения в России достигли исторического максимума. Россияне уверились в своей исключительности, показал опрос. Граждане хотят видеть Россию сильной, но современной.

Число россиян, уверенных в том, что русский народ имеет особое значение в мировой истории, достигло максимума за все время исследований – так считают 64% респондентов, выяснил «Левада-центр». С тем, что русские – такой же народ, как и другие, согласны 32%. В 1992 г. об особой роли русских в мировой истории говорили лишь 13% опрошенных. Максимума также достигло количество респондентов, считающих, что Россия является великой державой, – так думают 72% россиян (год назад – 64%). С мыслью о своем народе у опрошенных в первую очередь связывается история (46%), место, где человек родился (39%), и «земля, на которой мы живем» (38%). С государством народ ассоциируется лишь у 17% респондентов, хотя год назад так отвечали 26%. Гордятся тем, что живут в России, 83% опрошенных, а самой страной гордятся 67%.

Опрос проведен 24 – 28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Патриотические настроения

Левада-Центр продолжает осуществлять мониторинг патриотических настроений граждан. В ноябре 2017 года уровень гордости за страну остается без существенных изменений, в целом сохраняя значения 2014–2016 годов. В настоящее время 83% опрошенных гордятся тем, что живут в России, а гордость за «нынешнюю Россию» испытывают две трети опрошенных (67%). Ранее мы уже указывали, что ответы первого ряда на графике ниже (линия желтого цвета), всегда выше «гордости за нынешнюю Россию» (методически эти вопросы задаются в паре). И если десять лет назад разрыв в пользу гордости за Россию в целом практически в полтора раза превышал ответы второго ряда (линия фиолетового цвета), то в «посткрымский» период 2014–2017 годов этот разрыв между двумя типами гордости сократился (и в целом увеличилась доля россиян, которые считают себя «патриотами»).

В ноябре 2017 года Левада-Центр использовал вопрос (закрытый, с карточкой) из проекта «Советский человек», который исследует важность тех или иных историко-культурных («наше прошлое, наша история»), этнических («язык моего народа», «наша религия, вера моих предков») и государственно-гражданских («наша военная мощь», «знамя, герб, гимн» и т.д.) параметров при изучении структуры идентичности и гордости в общественном мнении.

Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с «историей», которую отметил каждый второй опрошенный (46%), и это прослеживается на других индикаторах, замеряющих гордость (например, в мае 2016 года 44% респондентов отметили, что «российская история» прежде всего внушает им чувство гордости за страну). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность – «место, где я родился и вырос» (39%). На третьем – территориальная идентичность («наша земля, территория на которой мы живем»), важность которой значимо выросла в 2015 году (на 10 п.п. в сравнении с предыдущим замером в 2012 году).

Интересно, что за прошедший год снизилась значимость позиции «государство, в котором я живу» (с 26% до 17%). Мы сейчас не беремся анализировать образ государства для россиян, однако представляется важным указать на два момента. Во-первых, на дистанцированность от государства значительной части населения, и, в частности, государственных институтов (признание в своей невозможности влиять на происходящее в своей стране или городе, низкая готовность принимать участие в голосовании, решение бытовых проблем в обход институтов и т.д.). Во-вторых, на устойчивое одобрение президента, уровень поддержки которого с марта 2014 года существенно не изменился, несмотря на «выравнивание» отношения к другим институтам власти.

Русские и нерусские

Дизайн общероссийской выборки в подобных исследованиях не позволяет использовать при анализе фактор этнической принадлежности, кроме как деления представителей этнических групп на «русских» и «нерусских» (в наибольшей степени в ней представлены народы Северного Кавказа, татары и башкиры, народы Поволжья), из-за малочисленности относящихся к ним граждан России, которые попадают в выборку.

Такое разделение указывает на большую значимость локальной идентичности, языка и религии для «нерусских» граждан России, чем для респондентов, идентифицирующих себя как «русских» (43% против 39%, 26% против 20%, 14% против 10% соответственно). Причем, среди «нерусских» респондентов в выборке значимость локальной идентичности («место, где я родился и вырос») выше значимости общей истории (43% против 32%). Что еще раз указывает на важность исследования многокомпонентности структур идентичности, соотношения различных идентичностей друг с другом: общероссийской и этнической, этнической и локальной, и т.д.

Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимального значения (64%), кардинально отличаясь от распределения ответов общественного мнения в 1992 году.

«Великая держава»

72% опрошенных считают, что Россия сегодня является «великой державой» (и это максимальное значение в динамике). Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент (22%). За последний год также выросло число тех опрошенных, кто считает, что «Россия должна сохранить за собой роль великой державы»: с 76% до 82% (что продолжает «соседствовать» в общественном мнении с высоким уровнем негативизма в отношении западных стран).

Такие результаты – это «эхо посткрымской мобилизации», хотя во многом активная фаза «борьбы с врагами» прошла, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия, как сообщают «Ведомости»: «Если в отношении институтов власти этот мобилизационный тренд к настоящему времени прекратился и оценки постепенно нормализуются, за исключением президента, то в отношении национального самосознания и гордости он более устойчив». По ее словам, рост великодержавнических настроений можно рассматривать как реакцию на «несправедливую», «антироссийскую» политику стран Запада, которая консолидирует общественное мнение вокруг врагов последние три года.

«Подобный защитный национализм, как правило, всегда приводит к консолидации вокруг историко-культурного ядра, что в случае России укладывается в идеологию «особого пути», особой роли русского народа в мировой истории. Поэтому такую широкую публичную дискуссию вызывали фильм «Матильда», диссертация Мединского и т. п., которые посягнули на святое – историю», – говорит Пипия.

Великодержавные настроения не исчезают, поскольку эти настроения копились очень давно – с середины 1990-х гг., отмечает политолог Алексей Макаркин: «После развала Советского Союза многие люди считали, что это временно, однако вдруг выяснилось, что никто из стран не собирается «возвращаться». Это наложилось на снижение международной роли России, экономический кризис, чувство неуверенности в завтрашнем дне. Все это компенсировалось мечтами о великом будущем. После Крыма эти чувства закрепились. Сейчас же эмоции уже спали, но настроения остались». Даже в случае роста протестных настроений и претензий к власти имперские настроения будут сохраняться, полагает эксперт.

Путин может быть доволен

Большинство россиян, согласно опросу «Левада-центра», негативно воспринимают США (66%), Евросоюз (54%) и Украину (56%). И хотя санкции и международная изоляция граждан не волнуют, однако большинство (75%) уверено, что России необходимо налаживать отношения с Западом. Эксперты полагают, что россияне устали от мобилизации вокруг внешнеполитических тем.

Негативное отношение сформировалось у респондентов и к Украине: 56% граждан не испытывают симпатий к этой стране, 27% относятся к ней хорошо.

Евросоюз также не вызывает у россиян оптимизма. О плохом отношении к ЕС заявили 54% граждан РФ, позитивную реакцию европейское сообщество вызывает у 28% опрошенных.

В январе 2017 года о негативном отношении к США заявляли 49% россиян, к декабрю их число выросло до 60%. При этом уменьшилось и количество положительных отзывов, которые респонденты давали Штатам: в начале года их было 37%, к концу уже 24%.

При этом положительно россияне отзываются о Японии: 48% хорошо относятся к этому государству, несмотря на курильский вопрос. Еще 30% граждан оценивают Японию негативно.

Возможность международной изоляции российских граждан не волнует. Так ответили 66% респондентов. 29%, напротив, обеспокоены этим вопросом. Аналогичные настроения социологи фиксируют и в отношении политических и экономических санкций, которые ввел Запад. 68% опрошенных ограничения не волнуют, и только 28% заявили, что беспокоятся в связи с санкциями.

При этом, несмотря на ряд разногласий, России все же следует наладить отношения с США и другими западными странами, уверено большинство граждан (75%). Против выступают лишь 16% опрошенных.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что антиамериканские, антиевропейские и антиукраинские настроения, несмотря на незначительные колебания, от месяца к месяцу доминируют в общественном мнении. А тренд на выравнивание позитивного отношения, наметившийся в конце прошлого и начале 2017 года, прошел.

«В целом отмечается снижение интереса к теме отношений России и Запада, мобилизующей общественное мнение последние три года. И судя по выступлениям потенциальных кандидатов в президенты, антизападная риторика и тема международных отношений не являются ядром в предвыборных программах, что указывает на понимание политиками усталости населения от постоянной мобилизации вокруг внешнеполитических тем», — полагает эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что россияне мало знают о том, что такое санкции. Многие путают их с контрсанкциями, отметил он.

«Людей больше волнует восстановление авиарейсов на египетские курорты, чем усложнение получения визы США. Но при этом, как народ мирный и дружелюбный, россияне хотели бы иметь ровные отношения со всеми», — сказал Константин Калачев.

Заключение

Если посмотреть на результаты опросов, то становится видно насколько различны между украинское и российское общество.

Украинская молодежь живо воспринимает и живет ценностями европейской цивилизации. Российское общество заскорузло в своих шовинистических настроениях, не смотря на то, что желает жить в технологических реалиях современности. Однако, это вовсе не исключает российской ненависти к Украине, Европе и США, которые считаются причиной и источником всех российских бед.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»