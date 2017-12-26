«Рождественское» перемирие было нарушено сегодня ночью

Позиции украинских сил подверглись минометному обстрелу.

«Рождественское» перемирие о котором договорились в Минске на последней встрече Трехсторонней контактной группы вчера вечером было сорвано. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statementЗведення Прес-центру штабу АТО за 25 грудня 2017 рокуНезважаючи … Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 грудня 2017 р.

«Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, в темное время суток, все же прибегли к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенной минского договоренностями», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Режим тишины был нарушен два раза. В районе населенного пункта Павлополь на Приазовье на позиции украинских сил со стороны временно оккупированного населенного пункта Сосновское прилетели 5 мин калибра 120-мм, запрещенных к использованию Минскими соглашениями. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

«Гуляй Поле» напоминает, что помимо «Рождественского» перемирия в ходе заседания Трехсторонней контактной группы и последующих переговоров была достигнута договоренность об обмене удерживаемых в ОРДЛО заложников на задержанных украинской стороной боевиков, чаще это называют – обменном пленными. Обмен пленными должен состояться завтра.

«Гуляй Поле»