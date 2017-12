Обнародованы факты о российской кампании дезинформации в Украине в 2014 году

В 2014 году ГРУ развернула в Украине агентурную сеть влияния, используя соцсети. А экс-вице-президент США Байден рассказал, как уговаривал эк-президента Украины Януковича остановить эскалацию насилия на Майдане.

Главное разведывательное управление (ГРУ) России в феврале 2014 года запустило в Украине кампанию по дискредитации в соцсетях Майдана и новой власти. Об этом говорится в секретном отчете российского ведомства, который оказался в распоряжении американской газеты «The Washigton Post».

«Отчет является уникальным «окном» в деятельность одной из групп ГРУ в течение шести дней в 2014 году. Начиная со следующего дня после побега Януковича, военные шпионы создали много «фейковых персонажей» на платформах соцсетей Facebook и Вконтакте. «Персонажи» должны были представлять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане», – пишет «The Washigton Post».

Основная задача агентуры ГРУ сводилась к созданию общественного мнения оправдывающего оккупацию Крыма российскими войсками.

«Целью кампании было повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и широкой общественности для оправдания действий российских военных, которые 27 февраля в форме без опознавательных знаков захватили здание крымского парламента», – подчеркивает издание.

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что в феврале 2014 года советовал беглому президенту Украины Виктору Януковичу «отзывать своих боевиков». Об этом Байден написал в своих мемуарах «Promise me, dad. A year of hope, hardship and purpose» (Обещай мне, отец. Год надежды, трудностей и цели), пишет «ЛIГАБiзнесIнформ».

По словам Байдена, он позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане.

«Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он бежал из Украины», – пишет Байден.

В ходе телефонного разговора он сказал Януковичу, что его покровители из Кремля уже не помогут.

Байден добавил, что «Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей».

«Униженный Янукович бежал из Украины на следующий день – благодаря мужеству и решимости протестующих, – и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк», – пишет Байден.

Яценюку и действующему президенту Петру Порошенко посвещена часть мемуаров Байдена.

Как известно, Виктор Янукович бежал в Россию в конце февраля 2014 года, когда на Майдане убили более 100 активистов. Побегу предшествовали переговоры между Януковичем и представителями украинской и мировой политэлиты, которые проводились с целью урегулировать сложившуюся ситуацию в Украине.

