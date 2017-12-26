Письма из оккупации: Как устроено управление оккупированными районами Донбасса

Четвертый год жители отдельных городов и поселков Донецкой и Луганской областей, подконтрольных террористам, живут/выживают в условиях блокады. В воздухе витает тревога и растерянность от сознания того, что, даже не будущее, а просто завтрашний день, слишком неопределенны.

О госучреждениях

Отдельные госструктуры отказались подчиниться приказу о переезде и остались на оккупированной территории. В их числе городские УСЗН, терцентры по обслуживанию одиноких и престарелых граждан, городские отделения Пенсионного Фонда, местные исполкомы и налоговые, даже почта, больницы, школы и др.

Интересно, что вместо когда-то избранных путем голосования городских голов их кресла заняли «самопровозглашенные», непонятно кем назначенные (а не избранные горожанами) т.н. главы городов или мэры, именуемые теперь первыми руководителями. Кроме них в городах правят военные коменданты и так называемые правоохранители.

Из вчерашних чиновников-управленцев в исполкомах остались практически все. Только большинству руководителей первого звена (замам и завам) было предложено написать заявления об уходе по собственному желанию, и в 80% случаев это желание было незамедлительно удовлетворено. Правда, многих потом взяли обратно.

Чиновники, еще вчера так рьяно звавшие народ на митинги и ратовавшие за «русский мир» (фактически и заварившие всю эту кашу), которые имели «запасные аэродромы» в виде «домиков на побережье» или квартирок в России, тихонько ретировались в места обетованные, не особо расстраиваясь по поводу случившегося. Они вдоволь попользовавшись бюджетными и «военными» средствами, оставшись, как всегда, в шоколаде.

О соцвыплатах «ДНР»

Сепаратисты полным ходом взяли на себя все функции исполнительной и законодательной власти. Они пытаются как умеют (или точнее, как прикажет и укажет старший брат из соседней империи), создавать свое новое марионеточное «государство» с т.н. правительством, министрами, судами, полицией и т.д. Пишут законы, издают приказы и распоряжения с постановлениями, взмают налоги, судят, арестовывают (и расстреливают), платят зарплаты и др. выплаты. Словом, если не делать поправку на «человека с ружьем» и отсутствие любых проявлений самой минимальной демократии, фейковое государство имеет ее визуальные атрибуты.

В 2015 (и поныне) после прихода очередного гумконвоя из России в городах ОРДЛО начали выплачивать материальную помощь пенсионерам и социально незащищенным слоям населения. А до этого люди стали перекрывать улицы, выходить на площади и к исполкомам. Бунты вспыхивали то там, то здесь. Поэтому, во избежание массовых протестов измученного и голодного населения, пошел финансовый процесс.

В бывших отделениях «Приватбанка» открыли отделения т.н. «Республиканского банка ДНР». Всем нуждающимся выдали талоны с номерами очереди и указанием даты получения. Инвалидов и лежачих стариков обслуживали на дому.

Потом появились собственные платежные карты т.н. банка «ЛДНР», по которым люди стали получать зарплаты и пенсии ежемесячно. А осенью 2017 начали даже осуществлять кредитные операции.

В итоге процентов 80 стариков ухитряются получать и украинские, и «ДНРовские» денежки и жить припеваючи, имея фактически по две пенсии плюс регрессы и плюс регулярная гумпомощь.

Заработную плату учителям, врачам и коммунальщикам (бюджетникам) после годичного перерыва возобновили в середине 2015. Платят регулярно и своевременно. Но если сравнивать с ценами в магазинах, то это процентов на 50 меньше «украинской».

Шахтерам и заводчанам деньги платят наличными и частями еженедельно (когда по сотне, а когда – по тысяче). На каждом предприятии по-своему. Есть довольно большие задолженности.

О банках и финансах

Многие (особенно старики) долго не могли поверить, что на территории ОРДЛО закрылись все украинские банки и почтовые отделения. Если еще в начале ноября 2014 они могли получать денежные переводы от детей и внуков, живущих в «материковой» Украине то, начиная с 2015-го, этот источник был перекрыт. Но ненадолго.

Пронырливые дельцы вскоре возобновили нелегальное оказание банковских услуг за проценты. И в общем, если не считать посредников и беззакония, процесс пошел своим чередом и работает так до сих пор. Гривна в ходу наравне с рублем.

Работает и местная почта и связь. Там даже марки свои издают и осуществляют функции интернет-провайдеров.

Отправления, письма, посылки, переводы идут в города России, Крым, Беларусь, Осетию, Абхазию. Здесь же выдают пенсии, принимают плату за коммунальные услуги, местную мобильную связь «Феникс». Словом, почти как раньше, но без выхода в материковую Украину.

О гумманитарке и «блате»

Периодически в городах появляется гуманитарная помощь. Поначалу ее получали все, теперь – определенные категории (дети до 3-х лет, инвалиды, ветераны ВОВ и др.). Выдают наборы в микросоветах по районам и поселкам. Всюду огромные очереди.

Отличительная черта или примета жизни в ОРДЛО – это возвращение старых советских очередей и блата (кум, сват, брат). Те, у кого есть «связи» в числе новых хозяев жизни получают все, что нужно. Кстати, все эти годы, вплоть до лета 2017, в малые города Донбасса заходил гумконвой Рината Ахметова. Помощь раздавали старикам от 65 и старше. В одном наборе – 12 килограммов продуктов. Люди не могли нарадоваться на такую помощь. Правда, сколько ее получили «блатные» – можно лишь догадываться по тем, кто заходил в пункты раздачи «с черного входа». Потом сепаратисты захватили «Донбасс-Арену» и запретили гумпомощь из Украины.

О коммунальных услугах

Стоимость коммунальных услуг на территории ОРДЛО осталась на довоенном уровне и ни разу не повышалась.

Из-за попаданий снарядов в водоподающие системы нередки перебои с водоснабжением. Но ремонтники, рискуя жизнью, все неполадки устраняют в кратчайшие сроки.

Жили местные и без газа, и без тепла. В одних районах такие неудобства длились несколько дней, а в других растягивались на недели.

Но коммунальные службы работают – сомнений не вызывает. И метут, и дороги посыпают, и мусор вывозят. У абонентов деньги принимают наличными прямо в конторах, а также в т.н. банках и почтовых отделениях. Средства поступают в копилку сепаратистов. Тем не менее, так как услуги оказывают исправно, большая часть плательщиков старается рассчитаться за них при первой возможности, понимая, что если коммунальщики остановят работу – будет бытовой коллапс.

О торговле

Магазины и рынки работают. Цены разные, но растут еженедельно. Продавцы откровенно обсчитывают и обвешивают, накручивают цены. Работает принцип: всем нужно выживать, но лучше получается у того, кто хитрее и наглее. Тяжело идет торговля одеждой и быттехникой. О квартирах и автомобилях и говорить нечего. Этот рынок практически стоит.

Только на первый взгляд

В общем и целом в городах «зоны» на первый поверхностный взгляд все идет своим чередом. Даже концерты, спектакли и массовые праздники. Только на улицах во второй половине дня становится пустынно, люди смотрят друг на друга с недоверием и тревогой, поутихли разговоры о скорой «райской» жизни в составе России. Как, впрочем, и о возвращении в Украину. Люди предпочитают избегать политических дискуссий и острых тем, а большинство затаило обиду «и на тех и на этих», с тревогой ожидая – каким будет их завтра и будет ли оно вообще.

Алекс Ветрович, специально для «Гуляй Поля»