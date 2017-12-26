В Германии предложили новую модель отношений ЕС с Украиной

Для Украины и Турции предлагается модель взаимоотношений с ЕС, аналогичная модели взаимоотношения ЕС с Великобританией после Brexit.

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Funke Mediengruppe отметил, что Брюссель должен подумать о «более близком сотрудничестве» с Киевом и Анкарой, передает «Deutsche Welle».

Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, которое будет опубликовано во вторник, 26 декабря.

«Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», – подчеркнул министр.

Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза.

«В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества», – добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

В тоже время продолжается противостояние властей ЕС и Украины, пишет Telegram-канал «Политота». Помимо заморозки жизненно важного для украинской экономики транша в размере 600 млн евро, предусмотренного в рамках общего пакета макрофинансовой помощи Украине, Европейская комиссия покусилась на самое святое завоевание Евромайдана – безвиз с Европой.

Изначально условием отмены безвиза называлось невозвращение украинцев домой после разрешенного трехмесячного срока пребывания на территории Евросоюза. Теперь выдвинуты дополнительные политические условия.

Для сохранения безвизового режима украинские власти должны проводить «антикоррупционные реформы» и не мешать работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.

В ноябре посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в интервью украинскому изданию «Европейская правда» предупреждал, что Украина не получит денег, если не будут выполнены «шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией».

Украинские политики, которые продвигали законопроект о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро, сознательно шли на это, хотя знали об угрозе прекращения безвизового режима. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью «Европейской правде». Терпению европейского истеблишмента приходит конец. Своих статей расходов и так хватает (чего только стоят одни «беженцы», расходы на антитеррор и необходимость укрепления европейских границ), а налогоплательщики на выборах в самих ЕС уже начинают задавать неудобные вопросы наднационнальной элите на вечную тему «где деньги?».

На этом фоне ватные и коррупционные маневры самого Порошенко уже начинают сильно раздражать евробюрократию. Имеет место быть и определённая обида на американцев, сам автор этих строк неоднократно слышал на круглых столах в ЕС мнение экспертов экономистов и еврочиновников, что все издержки «американо-российского противостояния несёт на себе в большей мере Евросоюз, вынужденный теперь ещё кормить очередную коррупционную дыру».

Так победа право-консервативной коалиции ÖVP и FPÖ на прошедших в Австрии парламентских выборах открыла для российских лоббистов новые значительные возможности, особенно в преддверии председательства этой страны в Совете Европы во второй половине 2018 года. В программе австрийского кабинета министров на 2017-2022 годы есть пункты, призывающие к смягчению санкций против России: «Австрия в соответствии с европейскими стандартами будет активно стремиться снизить напряженность и связанные с этим санкции, введенные, в частности, в результате украинского конфликта».

Возвращаясь к актуальной украинской повестке, можно заметить, что жёсткая публичная антикоррупционная борьба Михаила Саакашвили в данный момент не случайна и вызывает растущую негласную поддержку со стороны заинтересованных акторов в ЕС. Как пишут наши информированные друзья, работающие в European Endowment for Democracy, – «президент-бизнесмен Порошенко разочаровал, пока добиваться окончания его политической карьеры никто на Западе не будет, велик риск дестабилизации Украины, чем не преминет воспользоваться Кремль, но угроза со стороны Саакашвили должна его заставить быть сговорчивее в вопросах борьбы с коррупцией и отмыванием денег, альтернативные варианты всегда есть».

«Гуляй Поле»