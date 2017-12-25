Глава Сбербанка считает усиление санкций прологом новой «Холодной войны»

Греф предупредил об опасности ужесточения санкций. По его мнению Холодная война покажется детской забавой, по сравнению с тем, что грядет.

Глава Сбербанка Российской Федерации Герман Греф в интервью The Financial Times заявил, что возможное ужесточение санкций в отношении России будет иметь крайне негативные последствия.

Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, предупредил Греф, «Холодная война покажется детской забавой».

Глава Сбербанка также сообщил, что считает «иррациональной» идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Возможность отключения банков из России от системы SWIFT, напоминает издание «Медуза», обсуждается с начала 2014 года, однако пока рассматривалась как мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, позволяющий расширить санкции в отношении России, в том числе и касающиеся финансового сектора. Какие именно будут введены санкции и на кого они будут распространяться, власти США определят в начале 2018 года.

Госдепартамент в октябре представил список российских компаний и госструктур, на которые могут распространить новые санкции. В список вошли 33 компании, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ и четыре «разведывательные» организации.

«Гуляй Поле» напоминает, что в России растет число банкротств юридических лиц, а «Газпром» проиграл арбитражную тяжбу «Нафтогаз Украина». Так же «Гуляй Поле» напоминает, о том что уровень и качество жизни в российских регионах неуклонно снижается. Жители Иркутской области – голодают.

Экономически кризис ощущается уже и жителями столицы России, а бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

Отдельной строкой следует выделить оккупированный и аннексированный Крым, где тоже ухудшается социально-экономическая ситуация.

А недавно произошел и вовсе вопиющий случай – жителей Улан-Удэ оштрафовали за уборку снега, к чему их призвал мэр города.

«Гуляй Поле»