Лидера «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга вызвали в ФСБ повесткой

После навязчивых «неофициальных» приглашений, на который получали категорический отказ, Диану Ретинскую вызвали повесткой.

Диану Ретинскую, основателя и лидера «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга вызвали на беседу в ФСБ, по повестке. Ретинская собирается беседовать с сотрудниками российской спецслужбы в присутствии своего адвоката. Об этом Диана Ретинская сообщила на своей странице в Facebook.

«Завтра по повестке вызвали в ФСБ. (Шпалерная, д.25). Иду с адвокатом Максимом К. Мы планируем продолжать держаться статьи 51 Конституции Р.Ф., то есть отказ от дачи любых показаний. Все буду фиксировать в соцсетях. Разговоры записываю на диктофон», – говорится в сообщении Дианы Ретинской.

Однако, Диану Ретинскую предупредили, что в здание ФСБ не пускают со своей техникой. Телефоны, диктофоны, фотоаппараты и видеокамеры придется оставить на входе. Ретинской посоветовали не брать с собой технику, так как не известно что с ней могут сделать пока она будет находится на беседе.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее Диану Ретинску в отношение которой возбудили дело о незаконном хрнаение оружия и взрывчатых веществ уже неоднократно вызывали на беседу в ФСБ, в «неофициальном» порядке. Ретинская настаивала на вызове ее повесткой.

Так же напоминаем, что 5 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге недалеко от церкви Святой Анны были задержаны антивоенные активисты Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Ильяс Миникаев. При осмотре автомобиля Михаила Войтенко, припаркованного недалеко от церкви, в присутствии понятых были обнаружены оружие и взрывчатые вещества. Задержанные сразу заявили о том, что оружие и взрывчатка были подброшены в их автомобиль. Среди обнаруженного арсенала был револьвер, предположительно системы «Наган», несколько ручных гранат и бутылки с «коктейлем Молотова»

«Гуляй Поле»