В Крыму на выборах 2018 не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС

ОБСЕ и ЕС отказались направить наблюдателей на президентские выборы 2018 года в Крым. Несмотря на это в России заявляют, что в Крыму за выборами будут наблюдать ряд депутатов национальных парламентов европейских стран.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году. По политическим соображениям на полуостров не приедет и мониторинговая миссия Евросоюза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявления в обеих структурах. Информацию также подтвердают три источника в дипломатических кругах России. Но, по словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, за голосованием проследят депутаты национальных парламентов ряда европейских стран.

В БДИПЧ ОБСЕ на прошлой неделе объявили, сколько специалистов будут наблюдать за ходом голосования на президентских выборах в России в 2018 году. Речь идет о миссии в 500 человек. Однако в Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», – заявил пресс-секретарь организации Томас Ример.

Такую же позицию занимает и Евросоюз, который после воссоединения Крыма с Россией ввел в 2014 году экономические санкции против Москвы, которые включали, помимо прочего, запрет на импорт произведенных на полуострове товаров, инвестиции и оказание туристических услуг.

«Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной», – подчеркнул евродепутат Томаш Здэховски.

Москва ожидает, что количество иностранных наблюдателей на президентских выборах в марте 2018 года превысит 685 человек. Три источника в дипломатических кругах РФ сообщили «Известиям», что российское внешнеполитическое ведомство сейчас ведет работу по определению проблемных вопросов с зарубежными коллегами. Один из них – присутствие специалистов мониторинговых миссий в Крыму.

«Политические разногласия по поводу статуса полуострова препятствуют достижению консенсуса с западными странами и организациями. БДИПЧ ОБСЕ и ЕС не отправят своих наблюдателей на территорию Крыма. Это уже решенный вопрос», – подтвердили информацию «Известий» в российских дипломатических кругах.

Несмотря на официальную позицию Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъявлением крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС, сообщает «Известиям» еще один российский дипломатический источник. По его словам, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

«В составе экспертной группы будут депутаты, которые выступают за признание легитимности воссоединения Крыма с Россией, прошедшее в соответствии с уставом ООН. Их присутствия на полуострове будет вполне достаточно, а их голос будет услышан в мировом сообществе», – заявил Леонид Слуцкий.

«Гуляй Поле» напоминает, что в случае проведения президентских выборов в Крыму, Владимир Путин, как будущий президент может оказаться непризнанным главой государства в мировом сообществе.

«Гуляй Поле»