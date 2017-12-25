Навальный планирует добиваться новых санкций против Кремля

Уличные протесты и участие в кремлевских выборах – как инструменты себя исчерпали.

Понятно, отказ Навальному означает только одно – пишет Telegram-канал «Политота».

– далее будет возвращение к стратегии «Нах-Наха». Круг для российской несистемной оппозиции замкнулся.

По нашей информации, в штабе Навального заранее знали результат и к нему готовились, поездки представителей ФБК и доверенных лиц Алексея Анатольевича на Форум свободной России к Каспарову, который является главным идеологом бойкота российских выборов, были не случайны.

Далее борьба за признание Навального кандидатом в президенты будет сугубо символическая, «почетная сдача», дескать, «мы сделали все, что могли». Это позволит Навальному сохранить лицо, несмотря на в целом провальную и скандальную избирательную кампанию, и сосредоточиться на организации уличных протестов в день подведения первых результатов голосования и на инаугурацию Путина.

Параллельно ФБК планирует нанести чувствительные удары своими антикоррупционными расследованиями по российскому истеблишменту, материалы из которых станут основанием для введения новых чувствительных санкций американцами и британцами в предвыборный период. Будет взят общий курс на раскол в правящей путинской политической и бизнес элите.

Telegram-канал «Политота»