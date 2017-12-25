В Москве произошло ДТП с человеческими жертвами

В Москве автобус въехал в подземный переход. Не менее пяти погибших, 15 пострадали.

В результате ДТП на западе столицы погибли пять человек, трое госпитализированы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы», – сказали в ведомстве.

По данным полиции, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, а также городские службы.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД Агентству «Москва» подтвердили факт гибели четырех человек в результате съезда рейсового автобуса в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». По информации источника, погибли 5 человек, 15 пострадали. Как сообщили агентству в ГУП Московской области «Мострансавто», участником ДТП стал автобус этой компании. На место аварии вылетели три вертолета Московского авиационного центра. Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие допрашивает водителя автобуса и очевидцев аварии. Также водитель пройдет медицинское освидетельствование.

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сказал мэр Москвы Сергей Собянин, прибывший на место происшествия, сообщает агенство «Настоящее Время».

Активист Вадим Коровин вел видеотрансляцию с места происшествия в твиттере.

В полиции рассматривают две версии происшествия: водитель не справился с управлением или же автобус был неисправен.

Участником ДТП на Славянском бульваре стал автобус ГУП Московской области «Мострансавто», сообщили в пресс-службе компании.

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», – сказал собеседник «Интерфакса».

Он уточнил, что это был рейсовый автобус маршрутом до Сколкова.

«Гуляй Поле»