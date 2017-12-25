Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоится 27 декабря

Достигнута окончательная договоренность по обмену пленными между Украиной и ОРДЛО.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинська сторона- к новогодним и рождественским праздникам. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы — полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договоренности», – заявляет Ирина Геращенко.

27 грудня відбудеться звільнення заручників. Як і говорила украінська сторона- до новорічних і різдвяних свят. Ми прагну… Опубліковано Iryna Gerashchenko 25 грудня 2017 р.

Ранее Ирина Геращенко сообщала, что в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе остаются технические и логистические детали.

«Мы делаем все, чтобы на днях состоялось освобождение заложников. Остались определенные технические детали, логистические вопросы и ключевое — чтобы все стороны выполнили обязательства», – заявляет Ирина Геращенко.

Була низка неузгоджених питань, як то верифікація тих, хто не бажає переміщатися на окуповані територіі, ті, хто вже від… Опубліковано Iryna Gerashchenko 25 грудня 2017 р.

Она отметила, что в Трехсторонней контактной группе упорно работают, «чтобы на днях были замечательные новости для украинцев».

«Гуляй Поле» напоминает, что появилась информация о то, что обмен пленными состоится 27 декабря 2017 года. В сообщении говорилось, что все соответствующие договоренности уже достигнуты.

Геращенко в очередной раз призвала журналистов с пониманием отнестись к процессу переговоров и пообещала сообщить новости и детали переговоров, как только это будет возможно.

«Гуляй Поле»