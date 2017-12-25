Обмен пленными между Украиной и боевиками должен пройти 27 декабря

Все договоренности насчет обмена достигнуты.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, обмен пленными пройдет 27 декабря, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Кирилл по итогам встречи сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы.

«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между «ДНР» и «ЛНР» и Украиной», — сказал он.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — подчеркнул Кирилл.

В тоже время, Захарченко заявил, что обмен пройдет 27 декабря. По его словам, обмен пройдет по формуле – «306 на 74».

Во встрече также принимали участие лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

Как сообщал «Гуляй Поле», вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины. Позже Герещенко заявила, что требуется уточнение списков обменов, так не все задержанные боевике желают возвращаться в ОРДЛО. В последствии высказывались опасения о срыве процесса обмена пленными.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной. Позже во время пресс-конференции Путин выразил надежду, что обмен пленными состоится к Рождеству.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», — сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики — 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», — сказал Медведчук.

«Гуляй Поле»