В конце января Трамп представит «Кремлевский доклад»

Лица оказавшиеся в списке этого доклада рискуют попасть под новые санкции США.

Администрация президента США активно работает над «Кремлевским докладом», сообщил в интервью «КомерсантЪ» эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. К составлению этого доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств. В конце января этот доклад будет представлен

«Этот доклад – ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины. О том, насколько они встревожены, говорит тот факт, что за принятие CAATSA проголосовало абсолютное большинство членов обеих палат Конгресса, как демократов, так и республиканцев. Все они сочли необходимым дать России сильный отпор», – заявил Дэниел Фрид.

Так же эксперт подчеркнул, что хотя попадание фамилии того или иного лица из России в список доклада не означает, что к нему применят санкции, тем не менее сам факт попадание в этот список – увеличивает риски для его фигуранта. Многие члены Конгресса решительно настроены превратить список из «Кремлевского доклада» в новый санкционный список.

«Нет, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции. Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями – например, финансовыми. Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции. В самом законе не сказано, что этот доклад ляжет в основу нового санкционного списка. Но я не стану скрывать тот факт, что многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом. В итоге так и может произойти. Это вполне вероятно. В этой связи я понимаю, почему в Москве сейчас многие нервничают», – подчеркнул Дэниел Фрид.

«Гуляй Поле»