В рамках «дела Манафорта» США расследуют схемы отмывания денег российскими олигархами

Речь идет о ближайшем окружении Путина.

ФБР официально обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о кипрском фиале американского банка «Federal Bank of the Middle East» (FBME), который использовался богатыми россиянами с политическими связями, сообщает Guardian. В отношении этих россиян у правительства США есть подозрения в отмывании ими денег.

Запрос о деятельности кипрского филиала банка FBME, связан с тем, что Кипр стал ключевой страной в выявлении незаконных финансовых схем и возможных связей между штабом президентской кампании Дональда Трампа 2016 года и Кремлем. Эти схемы расследует в рамках «дела Манафорта» спецпрокурор США РобертМюллер.

Люди близкие к ФБР, сообщили Guardian, что федеральные следователи и Казначейство США обратились в Центральный банк Кипра в ноябре, чтобы получить подробную информацию о FBME, которая была закрыта в этом году.

Один из информаторов Guardian, связанный с ФБР, подчеркнул, запрос к кипрским властям связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего руководителя штаба предвыборной кампанией Дональда Трампа. Напомним, в октябре Манафорту было предъявлено обвинение в связях с Россией. Есть подозрения, что финансовые потоки на президентскую компанию Трампа из России поступали в США через кипрские банки.

В самом FBME решительно отрицают все обвинения в том, что банк является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Центральный банк Кипра, отказался от комментариев. Офис специального адвоката США также отказался от комментариев.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что FBME является предметом двух американских расследований: один – в блок кредитных карт банка, а другой – в отмывание денег из России. По словам Bloomberg, связанное с Россией расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских фондов на рынок недвижимости в Нью-Йорке.

«Гуляй Поле» напоминает, что в своем интервью кипрской газете «Симерини» глава российского МИД Сергей Лавров заявил о поддержке Россией Кипра в решении проблемы оккупации северной части страны.

«Гуляй Поле»