Волкер настаивает на сохранении санкций против России

Спецпредставитель США считает необходимым сохранять санкции до тех пор, пока не исчезнут причины по которым они введены. Он так же напрямую связал нынешний рост эскалации боевых действий на Донбассе с подготовкой к президентским выборам в России.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции будут оставались в силе, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Он так же назвал уходящий год наиболее кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

Помимо того, что санкции в отношении России должны сохраняться, Волкер подчеркнул ошибочность впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел. Волкер констатировал рост эскалации конфликта и напрямую связал его с предстоящими в России выборами. По его мнению таким образом Владимир Путин создает условия, что бы показать свою значимость в «защите русских».

«Это абсолютно неправильно. 2017 год был самым жестоким годом. Количество нарушений прекращения огня увеличилось, а число убитых гражданских лиц было самым высоким с начала боевых действий. К этому нужно добавить крах экономики и инфраструктуры, что сделало людей более уязвимыми», – сказал Волкер.

По словам спецпредставителя США, необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Также Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

«Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения», – отметил Волкер.

«Гуляй Поле»