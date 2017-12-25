Биометрический контроль для иностранцев: что общего между Украиной и Черногорией

Неудавшийся военный переворот в Черногории в прошлом году всколыхнул медиапространство: по информации, организаторами являлись российские военные разведчики, которые прибыли в Черногорию по поддельным паспортам. Похоже, Украина учла опыт гибридной войны Кремля и сделала правильные выводы.

Речь идет о введении с 1 января 2018 года системы фиксации биометрических данных иностранцев, которую презентовал сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Кабмин внес изменения в Перечень государств миграционного риска, добавив туда Российскую Федера цию. Теперь, у каждого иностранца со списка (повышенное внимание – гражданам РФ) в украинском аэропорту или пункте пропуска будут считывать паспортные документы, снимать отпечаток пальца и делать цифровое фото. Данные будут проверяться по базам данным и сверятся с Интерполом.

Зачем нужны такие меры и что они дадут

Во-первых, это существенно ограничит деятельность шпионов, диверсантов и провокаторов, которых ГРУ и ФСБ «пачками» отправляет в Украину (периодические взрывы прямо в центре Киева – прямое тому подтверждение). Теперь, засветившись под одной фамилией, террорист не сможет подделать документы и заехать на нашу территорию под другими именем и фамилией. Тем более, часть диверсантов уже оставили свою биометрику в других странах, и проникнуть в Украину будет теперь проблематично.

Что общего между Украиной и Черногорией:

В качестве примера показательна неудавшаяся попытка госпереворота в Черногории осенью 2016 года. Тогда, по информации прокуратуры Черногории, главными организаторами были два сотрудника российского ГРУ ГШ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Их обвинили в создании криминальной организации с целью подорвать конституционный лад Черногории и помешать вступлению в НАТО. Показательным является то, что Шишмаков ранее был военным атташе в Польше, и в 2014 году был снят с этой должности после того как поляки разоблачили его в шпионаже. Дипломатическая неприкосновенность не дала возможность арестовать так называемого «военного дипломата», поэтому, после объявления персоной нон-грата, капитан первого ранга Шишмаков вернулся в Россию. Однако, получив задачу организации военного переворота, он отправился на Балканы, воспользовавшись паспортом, оформленным на фамилию Широков, который, по мнению прокуратуры, он мог получить только от официальных российских властей. Это еще раз демонстрирует агрессивные и террористические методы гибридной войны, к которым прибегает Кремль для реализации своих «венчурных внешнеполитических проектов».

В таких сложных условиях в наших интересах, что б Стрелковы-Гиркины и Шишмаковы-Широковы либо оставались «за поребриком», либо, приехав в Украину, попадали на скамью подсудимых. А система биометрического контроля будет этому способствовать.

Чем ответит Россия

Некоторые наблюдатели считают, что Москва, пользуясь тем, что каждый год Россию посещают 3 млн. украинских мигрантов, будет реагировать симметрично, ужесточая режим пересечения границы. Однако, что касается ограничения трудовой миграции, то, учитывая дефицит квалифицированной рабочей силы в РФ, подобный шаг маловероятен, считает издание EurasiaNet.org. В частности, такие меры могут ударить бы по ряду важных для России отраслей, например, по нефтегазовому комплексу, где работает большое число украинских специалистов-буровиков. Зато Украина, введя новые меры контроля и широко используя биометрию, сильно сократит возможности Москвы по поддержанию конфликта на Донбассе.