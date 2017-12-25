Лапшеразвесочная фабрика. В России началась информподготовка выборов Путина

Путин – знатный златоуст. По ушам умеет ездить виртуозно. Всё-таки старая советская школа КГБ.

Анализировать выступления Путина сразу после прямых линий я не привык. Мне больше нравится подождать определенное время после публичного перформанса российского президента и посмотреть какие волны пойдут в информационном пространстве.

Путин – знатный златоуст. По ушам умеет ездить виртуозно. Всё-таки старая советская школа КГБ. Только вот новизной от его выступлений и близко не пахнет. Вторичное пережевывание третьесортных мыслей – вот, собственно, и весь его спич.

Прямая линия давно уже стала чуть ли не единственным эффективным каналом, по которому можно достучаться до первого лица. От того и аккредитуются на неё уже не только журналисты, но и отчаявшиеся промышленники с предпринимателями, желающие докричаться до Путина о произволе, творящемся на местах. На сей раз главным гвоздем прямой линии стал рыбозаводчанин с севера, уставший от бюрократии.

Всем понятно, что Путина в марте 2018 года переизберут. Причем планируется триумфальное переизбрание, а не хлипкая победа в стиле «ни шатко, ни валко». Основной вопрос сейчас заключается в том, пойдёт ли Путин на выборы в качестве самовыдвиженца или все-таки будет баллотироваться от «Единой России».

Уже вовсю пошла вспомогательная предвыборная свистопляска, в которой задействованы актёры, певцы и спортсмены, т.е. все те, кого регулярно показывают по останкинским каналам в качестве олицетворения благополучия путинского режима. Было создано неформальное общественное движение Putin Team, которое возглавил известный хоккеист Александр Овечкин.

Для участия в качестве самовыдвиженца Путину надо будет собрать 300 000 подписей. Скорее всего это сделает инициативная группа по его выдвижению, куда как раз и войдет Putin Team Овечкина. Кандидатам от парламентских партий подписи для выдвижения собирать не нужно. Кандидатам от непарламентских партий нужно собрать 100 000 подписей.

Рассматривается еще сценарий выдвижения Путина от партии «Единой России», но больше шансов, что он пойдет самовыдвиженцем, чтобы не отпугнуть электорат КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». По мнению экспертов, если Путин пойдет самовыдвиженцем, то главная задача – это не переусердствовать со сбором подписей и административным ресурсом. Заставь дурака молиться, так он голову себе расшибёт – это как раз актуально для подчиненных Путина, неизлечимо больных лакейским начальстволюбием. Спустят план на регион по сбору подписей, так чиновники его перевыполнят на 146%, заставив расписаться в поддержку Путина даже тела недавно усопших. «Мёртвые души» — это ведь классика, актуальная и по сей день. Хотя бытует и точка зрения, что вопрос выдвижения носит сугубо политологический характер, не имеющий принципиального значения для подавляющего большинства российских граждан.

В российском политическом сегменте «Телеграмма» активно муссируются слухи об отставках и кадровых перестановках, что непременно последуют в марте 2018 года. Чьи-то акции пойдут вверх, кто-то наоборот сядет на скамейку запасных, но говорить о конкретных персоналиях пока преждевременно.

Жителю Киева плевать по большому счёту кто будет полномочным представителем Путина в Северо-Западном Федеральном округе, а кого назначат губернатором Приморья, а вот персона куратора украинского направления крайне важна. И тут волна домыслов об отставке Владислава Суркова становится всё больше с каждым днём.

Я хоть атеист и довольно таки далек от религии, но для того, чтобы отставка Суркова таки свершилась, готов поставить свечку как в храме УПЦ МП, так и в церкви УПЦ КП, а еще помолиться в любой синагоге и посетить мечеть. Сурков – это исчадие ада и вампир, выпивший столько украинской крови за последние четыре года, что никому и в страшном сне не представить. День отставки Суркова надо будет сделать выходным на Украине и устроить трехдневные гуляния, потому что это долгожданное событие вполне сравнимо с 09 мая 1945 года.

С выступлением Путина на полную мощность заработала останкинская лапшеразвесочная фабрика. До марта 2018 года по основным российским телеканалам будет только позитивчик, натужный и вымученный. Россиянам будут усиленно рассказывать об успехах фермеров, связанных с государственной поддержкой частного предпринимательства. Станут показывать новые родильные дома и отремонтированные больницы. И всё мол благодаря Владимиру Владимировичу.

При этом пошли разговоры, что после выборов поменяют глав «Первого канала», «России» и «НТВ». Руководители телеканалов откровенно засиделись на своих местах – все они получили посты еще во время первого срока Путина. Повестка дня останкинского телевидения мало коррелирует с действительностью. Объективно назрела встряска на российском ТВ, сопряженная с кадровыми перестановками и сменой курса. Россияне устали от внешней политики и хотят, чтобы больше внимания уделялось внутренней повестке.

И конечно же тонны грязи в ближайшие месяцы будут вылиты на представителей оппозиции. Компромат на Собчак и Навального будет всплывать с завидной регулярностью. При этом совершенно неважно, допустят ли Навального к участию в предвыборной кампании или нет – прокремлёвские медиа его всё равно будут мочить с прицелом на будущее.

Следить за российской предвыборной гонкой не рекомендуется – поберегите своё психику. Путин, увы, никуда не денется на ближайшие шесть лет. А вот избавить Украину от такой «счастья» как Сурков он может и надеюсь решится на этот давно и объективно назревший шаг.

Пока Россия сосредоточена на выборах, то внимание к двум-близнецам мутантам «ДНР и ЛНР» будет уменьшено, ведь их кураторы сосредоточены на том, что не вылететь с волчьим билетом со Старой площади в марте 2018 года. Захарченко и Пасечника пока особо теребить не будут – слишком мелкие сошки в общероссийском масштабе, пока не до них.

Выборы Путина Путиным – действо ритуальное и шизофреническое. Украинцам всю специфику этого фарса трудно понять – сей цирк можно только прочувствовать изнутри, находясь на территории России. Потому что даже ныне мертвая «Партия Регионов» — это образец демократии и европейских ценностей в сравнении с кондовой, чопорной и заскорузлой «Единой Россией». Российский ЦИК – это бюрократическая махина с коллективным монструозным разумом, перемалывающая в труху всё живое, что еще способно шевелиться и сопротивляться режиму Путина.

Не ешьте продукцию российской лапшеразвесочной фабрики – она крайне вредна для свободного украинского разума, склонного к решительным и осмысленным действиям.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»