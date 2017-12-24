Газ в обмен на яхту

В то время как Украина для обеспечения энергетической безопасности страны бьется с Россией в судах, аннулируя кабальный договор Путина-Тимошенко через Стокгольмский арбитраж, в самой Украине некие «дельцы» пытаются воровать газ у государства — через занижение показателей счетчиков потребляемого газа.

Так, в декабре 2017 года работники метрологической службы общества «Киевоблгаз» прекратили масштабное хищение «голубого топлива» на Киевщине, сообщает пресс-служба организации.

В ходе плановой экспертизы узла учета газа на Заводе алюминиевых изделий (г. Бровары) комиссия зафиксировала нарушения в настройке программного обеспечения, связанные с изменением параметров узла учета газа. По расчетам экспертов, из-за несанкционированного вмешательства со стороны представителей Броварской завода объемы потребленного газа уменьшены в девять (!) раз. Что соответствует общей сумме в 47 млн гривен.

На следующий день после наложения на предприятие санкций на соответствующем стационарном оборудовании завода обнаружили пломбы, не соответствующие заводской маркировке и не без соответствующих элементов защиты. То есть масштабы хищений могут оказаться еще более угрожающими.

Должностных лиц предприятия официально предупредили об уголовной ответственности за вмешательство в работу измерительной техники.

Что интересно – объем украденного в Броварах газа и совпадает с ростом благосостояния владельца «Завода алюминиевых изделий» Сергея Шапрана (ранее жил под фамилией Коробка). Ему сейчас чуть больше 30-ти лет, шесть лет назад он баллотировался в народные депутаты и в то время, согласно декларации о доходах, не имел даже квартиры. Но недавно он стал владельцем самой дорогой яхты на Днепре.

Речь идет о шикарной британской яхте марки «Princess V 65» под названием «Принцесса Виктория». Судно цвета ультрамарин длиной 20 метров имеет эксклюзивный дизайн, инфраструктуру для водных развлечений, комфортного размещения до восьми гостей в четырех каютах. В общем, оно предназначено, как говорится в описании на сайте производителя, для «настоящих ценителей роскоши, гламура и богемной жизни».

Рыночная цена такой яхты совпадает со стоимостью украденного у государства газа: на профильных сайтах ее выставляют за € 1,3-1,5 млн. Именно столько в гривневом эквиваленте было начислено Шапрану за фактически украденный газ.