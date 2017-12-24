Лавров заявил, что санкции нанесли серьезный удар по отношениям Россия – ЕС

Российский министр обвиняет во всех бедах группу стран-«русофобов» и призывает ЕС не идти на поводу у них.

Лавров заявил и о безусловной поддержке Россией позиции Кипра в разрешении кипрской проблемы. Для этого, по его мнению, необходимо использовать возможности Совета безопасности ООН. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в эксклюзивном интервью кипрской газете «Симерини».

«Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года», – заявил Лавров.

Так же министр иностранных дел России рассчитывает на прагматизм и дружеские связи с Кипром и другими странами ЕС, что, по его мнению, должно помочь России преодолеть «европейскую инерцию мышления» и нейтрализовать влияние стран-«русофобов».

«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя», перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», – подчеркнул Лавров.

«Гуляй Поле»